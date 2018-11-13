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В "Нафтогазе" уточнили полномочия Витренко на должности исполнительного директора

Новости » Энергетика    13.11.2018 - 11:09
В "Нафтогазе" уточнили полномочия Витренко на должности исполнительного директора
Фото: Юрий Витренко (УНИАН)

Витренко сосредоточится на отношениях с Газпромом и стратегии развития " Укрнафты

На посту исполнительного директора Юрий Витренко сфокусируется на арбитражном процессе с "Газпромом" включительно с принудительным исполнением решения по транзитному спору и переговорами о транзитном контракте. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаз Украины".

По данным пресс-службы, Витренко также будет координировать проект по решению проблемы с устойчивым развитием ПАО "Укрнафта" и подразделение НАК "Нафтогаз Украины" по маркетинговым исследованиям и анализу.

В "Нафтогазе" отметили, что должность главного операционного директора будет оставаться вакантной до того времени, когда будет внедрена новая операционная модель.

"Как только новые принципы и новая организационная структура будут введены, компания назначит главного исполнительного директора из числа сотрудников НАК "Нафтогаз Украины" или независимых кандидатов, которые больше всего будут соответствовать должности. До этому времени процесс внедрения новой операционной модели будет подчинен непосредственно председателю правления", - говорится в сообщении пресс-службы "Нафтогаза".

Напомним, что Юрий Витренко работает в НАК "Нафтогаз Украины" с 2002 года. В 2014 году от вернулся в "Нафтогаз" на должность главного советника председателя правления и работал в компании на разных должностях.

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