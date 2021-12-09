Стоимость рабочей силы в Украине за год выросла почти на 20%

Государственная служба статистики Украины обнародовала индексы стоимости рабочей силы в третьем квартале 2021 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость выросла на 18,9%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госстата .

По данным статистического ведомства, рост стоимости рабочей силы ускорился по сравнению со вторым кварталом 2021 года, когда рост составил 13,5%.

Больше всего выросла стоимость рабочей силы в сфере "Искусство, спорт, развлечения и отдых" - на 30,5%

В промышленности стоимость рабочей силы выросла на 14,9%, в строительстве - на 15,2%, в торговле - на 16,1%, на транспорте - 15,5%.

В сфере "Финансовая и страховая деятельность" рост составил 17,6%, "Информация и телекоммуникации" - 22,1%.

В сфере "Образование" стоимость рабочей силы выросла на 26,5%, в сфере "Профессиональная, научная и техническая деятельность" - 15,1%, "Охрана здоровья и предоставление социальной помощи" - 24,9%.

В сфере "Временное размещение и организация питания" стоимость рабочей силы выросла на 22,0%.