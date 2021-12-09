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Вартість робочої сили в Україні за рік зросла майже на 20%

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Україна, Четвер 09 грудня 2021 17:43
Вартість робочої сили в Україні за рік зросла майже на 20% Фото: робоча сила в Україні подорожчала майже на 20% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державна служба статистики України оприлюднила індекси вартості робочої сили в третьому кварталі 2021 року. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року вартість зросла на 18,9%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату.

За даними статистичного відомства, зростання вартості робочої сили прискорилося в порівнянні з другим кварталом 2021 року, коли зростання склало 13,5%.

Найбільше зросла вартість робочої сили у сфері "Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок" - на 30,5%

У промисловості вартість робочої сили зросла на 14,9%, у будівництві - на 15,2%, у торгівлі - на 16,1%, на транспорті - 15,5%.

У сфері "Фінансова і страхова діяльність" зростання склало 17,6%, "Інформація та телекомунікації" - 22,1%.

У сфері "Освіта" вартість робочої сили зросла на 26,5%, у сфері "Професійна, наукова та технічна діяльність" - 15,1%, "Охорона здоров'я" - 24,9%.

У сфері "Тимчасове розміщення та організація харчування" вартість робочої сили зросла на 22,0%.

Вартість робочої сили в Україні за рік зросла майже на 20%

Нагадаємо, за даними Держстату, середня номінальна заробітна платня штатного працівника підприємств, установ та організацій України в жовтні 2021 року склала 14 045 гривень. Це на 194 гривні менше порівняно з вереснем (14 239 гривень).

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