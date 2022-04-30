Украинцам для выезда за границу на автомобиле снова нужна "Зеленая карта"
Национальный банк рекомендует гражданам Украины, которые выезжают за границу на собственном автомобиле, купить полис "Зеленая карта". Страны ЕС снова начали требовать страховой полис.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Как отметили в пресс-службе, 28 апреля 2022 года регулятор получил от иностранных партнеров информацию о том, что этот полис будет требовать при пересечении границы с Польшей.
"Эта практика, очевидно, будет распространяться и на границах с другими странами", - говорится в сообщении.
Отметим, с начала войны украинцы имели право пересекать границы Польши, Словакии, Венгрии и Молдовы на собственных автомобилях без полиса "Зеленая карта".
"Мы благодарны всем странам, которые с пониманием отнеслись к ситуации, в которой оказались граждане Украины. В начале войны в большинстве из них не было никакой возможности приобретать полисы "Зеленая карта", направляясь за границу в поисках безопасного места", - прокомментировала директор Департамента надзора за рынком небанковских финансовых услуг НБУ Ольга Максимчук.
Как отметили в пресс-службе НБУ, сегодня заключить договор международного страхования "Зеленая карта" можно со скидкой 50% у украинских страховщиков. Стоимость полиса зависит от типа транспортного средства, страны посещения и срока действия договора страхования. Полисы выдаются на минимальный срок - 15 дней, максимальный - не превышает 1 год. Цена на страховой полис "Зеленая карта" определена МТСБУ и является одинаковой для всех страховщиков. Стоимость полиса "Зеленая карта" в Украине ниже, чем в большинстве стран.
Кроме того, процесс оформления "Зеленой карты" существенно упрощен в связи с военным положением. Так, введено онлайн-оформление полисов "Зеленая карта" через генерирование соответствующих pdf-файлов (электронный полис). Страны-члены системы "Зеленая карта" признают украинские электронные полисы, их не нужно распечатывать и предъявлять с любого гаджета.
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