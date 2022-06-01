Вартість полісу "автоцівілки" зросте: в Україні збільшили суму відшкодування при ДТП

Національний банк України змінив умови обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Зокрема, збільшена сума відшкодування при ДТП, що призведе до зростання вартості поліса "автоцівілки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ .

За даними прес-служби, ухвалені наступні зміни.

Збільшення розміру страхових сум:

до 160 тисяч гривень на одного потерпілого за шкоду, заподіяну майну потерпілих (зі 130 тисяч гривень);

до 320 тисяч гривень на одного потерпілого за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю потерпілих (із 260 тисяч гривень).

"Збільшення страхових сум за договорами "автоцивілки" дасть змогу споживачам отримати кращий фінансовий захист, водночас вартість полісу для них суттєво не зросте", - зазначили в прес-службі.

Збільшення розміру страхової виплати за "європротоколом":

до 80 тисяч гривень на потерпілого (з 50 тисяч гривень).

Це дасть змогу більшій кількості постраждалих у ДТП осіб отримати страхову виплату без виклику представників Національної поліції.

Розширення діапазону значень коригуючого коефіцієнта до базового страхового платежу

Такий коефіцієнт допомагає оцінити рівень збитковості діяльності страховика. Розширення його діапазону дасть змогу страховикам мінімізувати ризики та сформувати адекватну тарифну політику для споживачів страхових послуг.

Інформація про укладені електронні договори "Зелена картка" включатиметься до єдиної централізованої бази даних

"Такий крок розширить обсяг даних, якими оперує Моторне (транспортне) страхове бюро України. Це дасть змогу користувачам отримати вичерпну інформацію щодо всіх видів укладених договорів страхування та захистить їх від можливих шахрайських дій, пов'язаних із маніпулюванням неповними даними", - зазначили в НБУ.