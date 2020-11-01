Стоимость части билетов на Интерсити+ снизилась с 1 ноября

"Укрзализныця" снижает стоимость проезда в вагонах 1 класса скоростных поездов Интерсити+ на 15%. Стоимость билетов снижается с 1 ноября 2020 года во внутреннем сообщении.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

По данным пресс-службы, стоимость проезда будет меняться не только в зависимости от даты, но и дня недели, в который пассажир совершает путешествие. В частности, дешевле пользоваться вагоном 1 класса скоростного поезда во вторник, дороже - в пятницу, поскольку действуют разные коэффициенты индексации тарифов. Кроме того, при покупке билетов "туда - обратно" действует скидка 10%.

Больше всего пассажиры поездов Интерсити+ смогут сэкономить на стоимости проезда в вагонах 1 класса, если покупать билеты за 30 суток до даты отправления поезда. Действует программа лояльности: "покупай раньше - плати меньше".

"После 15-процентной скидки, стоимость проезда в вагонах 1 класса Интерсити+ станет конкурентной с авиатранспортом", - говорится в сообщении.

Напомним, "Укрзализныця" не планирует повышать стоимость билетов для пассажиров в этом году и начале следующего. Однако финального решения относительно тарифов на следующий год еще нет.

Отметим, "Укрзализныця" может ограничить продажу билетов на поезда до 50%, если будут соответствующие рекомендации от Министерства охраны здоровья.