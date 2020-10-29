"Укрзализныця" не планирует повышать цены на билеты

Фото: поезд (РБК-Украина)

"Укрзализныця" не планирует повышать стоимость билетов для пассажиров в этом году и в начале следующего. Однако финального решения относительно тарифов на следующий год еще нет.

Об этом руководитель филиала "Пассажирская компания" УЗ Александр Перцовский заявил во время брифинга.

"Никаких повышений в этом году не планируется, вплоть до первого квартала следующего года. Мы пока в дискуссии и рассматриваем вариант, что со второй половины следующего года, со второго квартала возможна определенная индексация цен на пассажирские перевозки", - сказал Перцовский.

Он также добавил, что компания с 1 ноября почти на 15% снизит стоимость билетов на места в вагонах первого класса "Интерсити". Также компания введет дифференциацию цены в зависимости от срока покупки билетов. Таким образом, чем раньше куплен билет, тем меньше его цена.

Напомним, "Укрзализныця" может ограничить продажу билетов на поезда до 50%, если будут соответствующие рекомендации от Министерства здравоохранения.

Кроме того, с 26 октября УЗ разрешила продажу билетов с большинства станций, которые находятся в "красной" зоне. Так, разрешили выезжать из Тернополя, Ивано-Франковска, Сум и Хмельницкого.