Вартість частини квитків на Інтерсіті+ знизилася з 1 листопада

"Укрзалізниця" зменшує вартість проїзду у вагонах 1 класу швидкісних поїздів Інтерсіті+ на 15%. Вартість квитків знижується з 1 листопада 2020 року у внутрішньому сполученні.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

За даними прес-служби, вартість проїзду буде змінюватися не лише залежно від дати, а й дня тижня, у який пасажир здійснює подорож. Зокрема, дешевше користуватися вагоном 1 класу швидкісного поїзда у вівторок, дорожче - у п’ятницю, оскільки діють різні коефіцієнти індексації тарифів. Крім того, при купівлі квитків "туди - зворотно" діє знижка 10%.

Найбільше пасажири поїздів Інтерсіті+ зможуть заощадити на вартості проїзду у вагонах 1 класу, якщо купуватимуть квитки за 30 діб до дати відправлення поїзда. Діє програма лояльності: "купуй раніше - плати менше".

"Після дії 15-відсоткової знижки, вартість проїзду у вагонах 1 класу Інтерсіті+ стане конкурентною за авіатранспорт", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" не планує підвищувати вартість квитків для пасажирів цьогоріч і на початку наступного. Однак фінального рішення щодо тарифів на наступний рік ще немає.

Відзначимо, "Укрзалізниця" може обмежити продаж квитків на потяги до 50%, якщо будуть відповідні рекомендації від Міністерства охорони здоров'я.