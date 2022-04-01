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Мы стоим до конца, чтобы ни одного чудовища не осталось на нашей земле, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские военные стоят до конца и делают все возможное, чтобы российских оккупантов не осталось на территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время брифинга.

"Захватчики пытаются ворваться и закрепиться в нашем доме с разных сторон: с земли, с неба, с моря. Лезут, летят, плывут. У них столько зла, сколько к жажде разрушений, что это напоминает не людей, а что-то потустороннее, каких-то монстров, которые сжигают и грабят, нападают и пытаются убить", - заявил Зеленский.

При этом президент подчеркнул, кто на своей земле нашим военных помогает все. Украина выдержала в разы больше, чем предполагал враг, который хотел захватить страну в течение 3-5 дней.

"А уже 36 дней и мы стоим и будем бороться дальше до конца столько, на сколько хватит сил и возможностей. Чтобы ни одного чудовища на нашей земле не осталось", - подчеркнул президент.

Он также добавил, что постепенно военные ВСУ вытесняют врага и освобождают города.

Напомним, Зеленский высказался об "отводе" российских войск. Он подчеркнул, что это не отвод войск оккупантов, а результат работы военных ВСУ, которые заставила врага отступить.

Ранее Зеленский заявил, что мир будет тогда, когда будет сильная позиция на поле боя.

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Владимир ЗеленскийВойна России против Украины