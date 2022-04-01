Мы стоим до конца, чтобы ни одного чудовища не осталось на нашей земле, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские военные стоят до конца и делают все возможное, чтобы российских оккупантов не осталось на территории Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время брифинга.
"Захватчики пытаются ворваться и закрепиться в нашем доме с разных сторон: с земли, с неба, с моря. Лезут, летят, плывут. У них столько зла, сколько к жажде разрушений, что это напоминает не людей, а что-то потустороннее, каких-то монстров, которые сжигают и грабят, нападают и пытаются убить", - заявил Зеленский.
При этом президент подчеркнул, кто на своей земле нашим военных помогает все. Украина выдержала в разы больше, чем предполагал враг, который хотел захватить страну в течение 3-5 дней.
"А уже 36 дней и мы стоим и будем бороться дальше до конца столько, на сколько хватит сил и возможностей. Чтобы ни одного чудовища на нашей земле не осталось", - подчеркнул президент.
Он также добавил, что постепенно военные ВСУ вытесняют врага и освобождают города.
Напомним, Зеленский высказался об "отводе" российских войск. Он подчеркнул, что это не отвод войск оккупантов, а результат работы военных ВСУ, которые заставила врага отступить.
Ранее Зеленский заявил, что мир будет тогда, когда будет сильная позиция на поле боя.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.