Стоило ли так долго ждать: Подоляк упрекнул ООН в вялости касаемо гуманитарных коридоров

В ООН заявили о готовности организовать трехстороннюю комиссию для гуманитарных коридоров. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк упрекнул организацию в безынициативности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Подоляка.

"К сожалению, должны понимать, что определенные международные организации и институты, они достаточно слабы и на вряд ли они что-то могут. Какие-то формальные слова будут сказаны о том, что они готовы принимать участие", - заявил Подоляк.

Советник президента Украины прокомментировал и заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о готовности организовать комиссию для гуманитарных коридоров. По его словам, организация, которая обязана заботиться гуманитарными проблемами - не должна была ждать 63-го дня войны.

"У меня только один вопрос: надо было ждать 63 дней до того момента, чтобы ООН заявил, что готов принять участие в организации гуманитарных коридоров? Это звучит странно. Институты, которые должны заниматься гуманитарными проблемами, ведут себя вяло", - заявил Подоляк.