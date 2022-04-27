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Стоило ли так долго ждать: Подоляк упрекнул ООН в вялости касаемо гуманитарных коридоров

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина
Автор: Сергей Пышкин

В ООН заявили о готовности организовать трехстороннюю комиссию для гуманитарных коридоров. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк упрекнул организацию в безынициативности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Подоляка.

"К сожалению, должны понимать, что определенные международные организации и институты, они достаточно слабы и на вряд ли они что-то могут. Какие-то формальные слова будут сказаны о том, что они готовы принимать участие", - заявил Подоляк.

Советник президента Украины прокомментировал и заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о готовности организовать комиссию для гуманитарных коридоров. По его словам, организация, которая обязана заботиться гуманитарными проблемами - не должна была ждать 63-го дня войны.

"У меня только один вопрос: надо было ждать 63 дней до того момента, чтобы ООН заявил, что готов принять участие в организации гуманитарных коридоров? Это звучит странно. Институты, которые должны заниматься гуманитарными проблемами, ведут себя вяло", - заявил Подоляк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что ООН сформировала команду для эвакуации людей из Мариуполя.

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