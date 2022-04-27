Чи варто було так довго чекати: Подоляк дорікнув ООН в в'ялості щодо гуманітарних коридорів

В ООН заявили про готовність організувати тристоронню комісію для гуманітарних коридорів. Радник голови Офісу президента Михайло подоляк дорікнув організації в безініціативності.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Подоляка.

"На жаль, маємо розуміти, що певні міжнародні організації та інституції, вони достатньо слабкі і на вряд чи вони щось можуть. Якісь формальні слова будуть сказані про те, що вони готові приймати участь", - заявив Подоляк.

Радник президента України прокоментував й заяву генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша щодо готовності організувати комісію для гуманітарних коридорів. За його словами, організація, яка зобов'язана піклуватися гуманітарними проблемами - не повинна була чекати 63-го дня війни.

"У мене тільки одне питання: треба було чекати 63 днів до того моменту, щоб ООН заявив, що готовий взяти участь в організації гуманітарних коридорів? Це звучить дивно. Інституції, які мали б опікуватися гуманітарними проблемами, ведуть себе в'яло", - заявив Подоляк.