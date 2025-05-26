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Китай, КНДР та Іран допомагають Росії у війні проти України, - Рютте

Понеділок 26 травня 2025 23:04
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Китай, КНДР та Іран допомагають Росії у війні проти України, - Рютте Фото: генеральний секретар НАТО Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Китай, Північна Корея та Іран допомагають Росії вести війну проти України. Ці чотири країни працюють разом.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час парламентської асамблеї Альянсу в Дейтоні, штат Огайо (США), повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Repubblica.

"Ми знаємо, що Китай є ключовим посередником війни Росії проти України, постачаючи Росії товари подвійного використання та допомагаючи їй обходити санкції", - сказав Рютте.

Він додав, що Північна Корея отримує багато технологій в обмін на підтримку Росії, а Іран отримує гроші від Москви та використовує їх, щоб сіяти безлад на Близькому Сході.

"Ці чотири країни працюють разом, ми не повинні бути наївними", - зазначив генсек НАТО.

Нагадаємо, Росія залежна від своїх партнерів Китаю, Ірану, КНДР, які допомагають їй обходити санкції та отримувати компоненти для виробництва озброєння.

Наприклад, у російських авіаційних ракетах типу "Х-59" було виявлено 42 деталі і компонентів іноземного виробництва, а ракети Північної Кореї, які Росія вже кілька разів використовувала для ударів по Україні, містять компоненти американських та європейських компаній.

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