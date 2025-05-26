Китай, КНДР та Іран допомагають Росії у війні проти України, - Рютте
Китай, Північна Корея та Іран допомагають Росії вести війну проти України. Ці чотири країни працюють разом.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час парламентської асамблеї Альянсу в Дейтоні, штат Огайо (США), повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Repubblica.
"Ми знаємо, що Китай є ключовим посередником війни Росії проти України, постачаючи Росії товари подвійного використання та допомагаючи їй обходити санкції", - сказав Рютте.
Він додав, що Північна Корея отримує багато технологій в обмін на підтримку Росії, а Іран отримує гроші від Москви та використовує їх, щоб сіяти безлад на Близькому Сході.
"Ці чотири країни працюють разом, ми не повинні бути наївними", - зазначив генсек НАТО.
Нагадаємо, Росія залежна від своїх партнерів Китаю, Ірану, КНДР, які допомагають їй обходити санкції та отримувати компоненти для виробництва озброєння.
Наприклад, у російських авіаційних ракетах типу "Х-59" було виявлено 42 деталі і компонентів іноземного виробництва, а ракети Північної Кореї, які Росія вже кілька разів використовувала для ударів по Україні, містять компоненти американських та європейських компаній.
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