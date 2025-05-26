Китай, КНДР та Іран допомагають Росії у війні проти України, - Рютте

Китай, Північна Корея та Іран допомагають Росії вести війну проти України. Ці чотири країни працюють разом.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час парламентської асамблеї Альянсу в Дейтоні, штат Огайо (США), повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Repubblica .

"Ми знаємо, що Китай є ключовим посередником війни Росії проти України, постачаючи Росії товари подвійного використання та допомагаючи їй обходити санкції", - сказав Рютте.

Він додав, що Північна Корея отримує багато технологій в обмін на підтримку Росії, а Іран отримує гроші від Москви та використовує їх, щоб сіяти безлад на Близькому Сході.

"Ці чотири країни працюють разом, ми не повинні бути наївними", - зазначив генсек НАТО.