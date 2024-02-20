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У північнокорейських ракетах, якими били по Україні, знайшли деталі з США та країн Європи

Вівторок 20 лютого 2024 16:29
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У північнокорейських ракетах, якими били по Україні, знайшли деталі з США та країн Європи Фото: у північнокорейських ракетах, якими били по Україні, знайшли деталі з США та країн Європи (csis.org)
Автор: Іван Носальський

Ракети Північної Кореї, які Росія вже кілька разів використовувала для ударів по Україні, містять компоненти американських та європейських компаній.

Про це сказано у звіті Conflict Armament Research, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Британська організація Conflict Armament Research (CAR) вивчила 290 компонентів уламків північнокорейської балістичної ракети, які знайшли у січні у Харкові.

Згідно з результатами дослідження, 75% компонентів було розроблено та продано компаніями, зареєстрованими в США. При цьому ще 16% компонентів, виявлених у ракеті, були пов'язані з компаніями, зареєстрованими в Європі, та 9% - з компаніями, зареєстрованими в Азії.

Ці компоненти переважно становили систему навігації ракети, яку виробили у Північній Кореї.

При цьому деталі, які вивчили дослідники, були виготовлені між 2021 та 2023 роками. Виходячи з цих термінів виробництва, у CAR стверджують, що ракета "не могла бути зібрана раніше березня 2023 року" і вже в січні використовувалася Росією проти України.

"Північна Корея створила надійну мережу закупівель, здатну оминати режими санкцій, які діють протягом майже двох десятиліть", - йдеться у звіті.

Як розповіли у коментарі СNN представники CAR, організація не розкриватиме назви компаній, чиї деталі знайшли в ракеті. Це пов'язано з тим, що немає жодних доказів навмисних поставок компонентів до Північної Кореї.

Передача Росії ракет КНДР

Нагадаємо, 4 січня координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі розповів про те, що Росія отримала балістичні ракети північнокорейського виробництва.

Він розповів, що окупанти вже використовували такі ракети для ударів по Україні.

Нещодавно генпрокурор України Андрій Костін розповів, що всього росіяни застосували вже щонайменше 24 балістичні ракети північнокорейського виробництва проти нашої країни.

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