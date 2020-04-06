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На СТО в Днепре под автомобилем нашли самодельную бомбу

Новости » Происшествия     06.04.2020 - 18:29
На СТО в Днепре под автомобилем нашли самодельную бомбу
Фото: автомобиль с взрывчаткой на СТО (dp.npu.gov.ua)

Владелец авто приехал на шиномонтаж, работники СТО нашли взрывчатку

В Днепре на станции технического обслуживания (СТО) обнаружили взрывчатку под автомобилем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Днепропетровской области.

Сообщается, что взрывное устройство было обнаружено сегодня, 6 апреля, во время замены шин в шиномонтажной мастерской. Полицейские Днепровского отдела полиции установили и опросили 40-летнего владельца автомобиля.

"По предварительному заключению специалистов взрывотехнического управления установлено, что к днищу автомобиля Honda Accord было прикреплено самодельное взрывное устройство. В его состав входило около 100 г пластида", - говорится в сообщении.

Напомним, в феврале полиция Харькова обнаружила и обезвредила самодельную бомбу на входе в торговый центр. Самодельное устройство было обнаружено в урне у входа в торговый центр по улице Академика Павлова. Отметим, на этой улице находится торговый центр "Французский бульвар".

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины за полгода открыла более 100 уголовных производств в сфере противодействия терроризму.

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