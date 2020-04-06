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На СТО у Дніпрі під автомобілем знайшли саморобну бомбу

Новини » Надзвичайні події     06.04.2020 - 18:29
На СТО у Дніпрі під автомобілем знайшли саморобну бомбу
Фото: автомобіль з вибухівкою на СТО (dp.npu.gov.ua)

Власник авто приїхав на шиномонтаж, працівники СТО знайшли вибухівку

У Дніпрі на станції технічного обслуговування (СТО) виявили вибухівку під автомобілем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Дніпропетровської області.

Повідомляється, що вибуховий пристрій було виявлено сьогодні, 6 квітня, під час заміни шин в шиномонтажній майстерні. Поліцейські Дніпровського відділу поліції встановили і опитали 40-річного власника автомобіля.

"За попереднім висновком фахівців вибухотехнічного управління встановлено, що до днища автомобіля Honda Accord було прикріплено саморобний вибуховий пристрій. До його складу входило близько 100 г пластиду", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в лютому поліція Харкова виявила і знешкодила саморобну бомбу на вході в торговий центр. Саморобний пристрій було виявлено в урні біля входу в торговий центр по вулиці Академіка Павлова. Зазначимо, на цій вулиці знаходиться торговий центр "Французький бульвар".

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України за півроку відкрила понад 100 кримінальних проваджень в сфері протидії тероризму.

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