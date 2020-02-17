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В Харькове нашли самодельную бомбу на входе в торговый центр

Новости » Происшествия     17.02.2020 - 12:31
В Харькове нашли самодельную бомбу на входе в торговый центр
Иллюстративное фото (sq.com.ua)

Полиция обезвредила устройство, принимаются меры для розыска причастных

Полиция Харькова обнаружила и обезвредила самодельную бомбу на входе в торговый центр. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области.

Сообщается, что самодельное взрывное устройство было обнаружено в урне у входа в торговый центр по улице Академика Павлова. Сообщение об этом поступило в полицию 17 февраля около 01:05.

"На месте происшествия правоохранители обнаружили самодельное взрывное устройство, которое было обезврежено", - говорится в сообщении.

Отметим, на этой улице находится торговый центр "Французский бульвар". Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований, инцидент квалифицировали как террористический акт. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Полиция принимает меры для установления и задержания причастных.

Напомним, на прошлой неделе в Белой Церкви полиция эвакуировала жителей пятиэтажного дома из-за найденного в подвале тротила. Взрывчатку обнаружили новые жильцы, по предварительным данным, тротил мог принадлежать умершему предыдущему жильцу.

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