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СБУ открыла более 100 уголовных производств в сфере противодействия терроризму

Новости » Общество     05.03.2020 - 10:56
СБУ открыла более 100 уголовных производств в сфере противодействия терроризму
Фото: Иван Баканов (РБК-Украина)

Также СБУ предупредила несколько терактов со стороны так называемых "Л/ДНР"

Служба безопасности Украины за полгода предупредила несколько террористических актов, которые планировали представители так называемых "Л/ДНР". Об этом заявил председатель СБУ Иван Баканов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По его словам, теракты готовились представителями так называемых "Л/ДНР".

"Например, 5 лет лишения свободы получил гражданин, который планировал взрыв в жилом массиве Запорожье. А в начале этого года в Харькове предупредили покушение на украинского разведчика. Преступник хотел не просто убить военного, но нанести максимальный вред другим людям. Поэтому заложил взрывчатку прямо в подъезде многоквартирного дома. Представляете количество возможных жертв?", - заявили в СБУ.

В общем, как сообщается, за последние полгода СБУ открыла 106 уголовных производств в сфере противодействия терроризму и защите территориальной целостности. 34 - по факту создания террористической организации, 14 - по признакам совершения террористической действия.

Напомним, вчера Баканов сообщил, что было открыто 114 производств по линии контрразведки. Сорок человек по этим делам уже получили судебные приговоры по статьям "госизмена" и "шпионаж"

Также РБК-Украина писало, что спецслужба открыла 69 уголовных производств по линии контрразведки, касающиеся разоблачения шпионов, агентов враждебных спецслужб и государственной измены. Подчеркивалось, что по девяти делам о госизмене уже есть решение суда.

Законопроект о реформе СБУ должны внести в Раду в ближайшие дни, - Баканов Рада поддержала изменения Зеленского в закон "О национальной безопасности"
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