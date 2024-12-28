Безпрецедентний масштаб. Як українські дрони закрили потреби Сил оборони: відповідь Умєрова
Україна виходить на повне забезпечення Сил оборони дронами власного виробництва. Ця галузь за 2024 рік досягла безпрецедентних масштабів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра оборони Рустема Умєрова.
За його словами, для безпілотних літальних апаратів для Сил оборони цього року становила 96,2%. Завдяки українському виробництву закриваються ключові потреби військових.
У 2024 році українські підприємства виготовили та зібрали:
- понад 1,5 мільйона FPV-дронів
- ударні коптери-бомбери
- літаки-камікадзе
- розвідувальні дрони-крила
- далекобійні deepstrike-дрони
"Такі цифри свідчать про новий рівень ефективності взаємодії між державою та українськими виробниками БПЛА. Співпраця з вітчизняними підприємствами стане нашим пріоритетом і в 2025 році", - додав Умєров.
Фото: інфографіка забезпечення Сил оборони дронами (facebook.com/rustemumerov.ua)
Поставки дронів збільшилися в 19 разів
Сьогодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що порівняно з минулим роком обсяги постачань безпілотних систем до наших підрозділів збільшилися в 19 разів.
Це позначається і на кількості уражених і знищених цілей противника, яка зросла в 3,7 рази порівняно з 2023-м. Головком зазначив, що Україна продовжить нарощувати випуск дронів, необхідних в умовах сучасної війни.
Нагадаємо, раніше представник ГУР Андрій Юсов заявив, що українські безпілотники вже здатні вражати цілі на відстані до 2000 км.
Як зазначили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), 20 грудня українські сили провели першу наземну атаку виключно із застосуванням роботизованих систем, без участі піхоти. Це сталося в районі Липців Харківської області.
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