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Стівенсон завоював вакантний титул у легкій вазі: він викликав на бій Ломаченка

П'ятниця 17 листопада 2023 11:06
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Стівенсон завоював вакантний титул у легкій вазі: він викликав на бій Ломаченка Фото: Шакур Стівенсон знову з чемпіонським поясом (twitter.com/trboxing)
Автор: Антон Федорців

Американський боксер Шакур Стівенсон переміг домініканця Едвіна Де Лос Сантоса в 12-раундовому поєдинку за пояс легкого дивізіону за версією Усесвітньої боксерської ради (WBC).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат бою.

26-річний американець здобув пояс у третій ваговій категорії. Титул став вакантним після рішення чемпіона Девіна Хейні піднятися в першу напівсередню вагу для протистояння з Реджисом Прогрейсом.

Поєдинок Стівенсона та Де Лос Сантоса був рівним. І американець, і домініканець діяли уважно та обережно, оскільки побоювалися нищівних контратак опонента. У одному з раундів Стівенсон отримав попередження за нелегітимний удар, але загалом бій закономірно тривав усі 12 раундів.

Американський боксер отримав перемогу суддівським рішення. Перевагу Стівенсону віддали всі троє суддів – 116:112, 116:112, 115:113. Одним із наступних суперників чемпіона може стати опальний українець Василь Ломаченко, якому Стівенсон зухвало кинув виклик ще в серпні цьогоріч.

Одіозний боксер в 2018-2020 рр. контролював кілька чемпіонських поясів (WBA. WBO, The Ring, WBC). Усі титули Ломаченко втратив у жовтні 2020-го, програвши бій американцю Лопесу. З тих пір українець виграв 3 поєдинки (Накатані, Коммі, Ортіс), а в травні поступився Хейні за рішенням суддів.

До слова, напередодні Усик і Ф'юрі отримали нову дату поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу.

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