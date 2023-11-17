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Стивенсон завоевал вакантный титул в легком весе: он вызвал на бой Ломаченко

Пятница 17 ноября 2023 11:06
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Стивенсон завоевал вакантный титул в легком весе: он вызвал на бой Ломаченко Фото: Шакур Стивенсон снова с чемпионским поясом (twitter.com/trboxing)
Автор: Антон Федорцив

Американский боксер Шакур Стивенсон победил доминиканца Эдвина Де Лос Сантоса в 12-раундовом поединке за пояс легкого дивизиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат боя.

26-летний американец выиграл пояс в третьей весовой категории. Титул стал вакантным после решения чемпиона Дэвина Хейни подняться в первый полусредний вес для противостояния с Реджисом Прогрейсом.

Поединок Стивенсона и Де Лос Сантоса был равным. И американец, и доминиканец действовали внимательно и осторожно, поскольку опасались сокрушительных контратак оппонента. В одном из раундов Стивенсон получил предупреждение за нелегитимный удар, но бой закономерно длился все 12 раундов.

Американский боксер одержал победу судейским решением. Предпочтение Стивенсону отдали все трое судей – 116:112, 116:112, 115:113. Одним из следующих соперников чемпиона может стать опальный украинец Василий Ломаченко, которому Стивенсон дерзко бросил вызов еще в августе этого года.

Одиозный боксер в 2018-2020 гг. контролировал несколько чемпионских поясов (WBA, WBO, The Ring, WBC). Все титулы Ломаченко потерял в октябре 2020 года, проиграв бой американцу Лопесу. С тех пор украинец выиграл 3 поединка (Накатани, Комми, Ортис), а в мае уступил Хэйни по решению судей.

К слову, накануне Усик и Фьюри получили новую дату поединка за звание абсолютного чемпиона мира.

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