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Стівенсон – Мартін. Елітні легковаговики отримали дві дати чемпіонського бою

Середа 06 вересня 2023 11:29
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Стівенсон – Мартін. Елітні легковаговики отримали дві дати чемпіонського бою Фото: Шакур Стівенсон націлився на чемпіонський пояс WBC (instagram.com/shakurstevenson)
Автор: Антон Федорців

Команди колишнього чемпіона світу в двох дивізіонах Шакура Стівенсона та непереможного боксера Френка Мартіна домовилися про проведення поєдинку за вакантний титул Усесвітньої боксерської ради (WBC) в легкій вазі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ESPN.

Представники двох американців уникли торгів за право на організацію бою. Промоутерські компанії Top Rank і Premier Boxing Champions закрили угоду всього за кілька годин до дедлайну WBC.

Наразі команди Стівенсона та Мартіна обирають між двома потенційними датами поєдинку – 16 листопада та 9 грудня. Місце проведення бою залежатиме від обраної дати. Якщо американці вирішать битися восени, то поїдуть до Лас-Вегаса. Натомість зимовий поєдинок відбудеться у Нью-Йорку.

Чемпіонський пояс WBC донедавна належав Девіну Хейні. Останній захист відбувся навесні проти Василя Ломаченка з України – перемога за рішенням суддів. Утім, американський боксер ухвалив рішення вийти в ринг проти Реджіса Прогрейса в першій напівсередній вазі та звільнив титул.

Перший номер рейтингу організації Ломаченко не захотів битися у 2023 році, попри виклик Стівенсона. Натомість третій номер класифікації Крус схиляється до інших варіантів. Тож пояс розіграють перший (Стівенсон) і четвертий (Мартін) у списку WBC.

Раніше філіппінець Пак'яо вирішив повернутися в ринг у 45 років. Колишній чемпіон-рекордсмен різних вагових категорій запланував поїхати на Олімпійські ігри. Іменитий боксер прагне завершити кар'єру з олімпійським "золотом".

До слова, раніше топ-промоутер Воррен підтвердив апеляцію до WBA на підсумок бою між Усиком і Дюбуа.

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