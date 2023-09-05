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Усик – Дюбуа. Команда британця офіційно оскаржила результат бою

Вівторок 05 вересня 2023 10:58
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Усик – Дюбуа. Команда британця офіційно оскаржила результат бою Фото: Найсуперечливіший епізод протистояння Даніеля Дюбуа та Олександра Усика (facebook.com/KnockOutPromotions)
Автор: Антон Федорців

Представники британського боксера Даніеля Дюбуа подали апеляцію на підсумок поєдинку свого клієнта проти Олександра Усика, який завершився перемогою українця технічним нокаутом.

Про це заявив промоутер Френк Воррен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Seconds Out.

Іменитий посередник оголосив про оскарження підсумкового результату бою між українцем і британцем. Команда останнього прагне змусити Всесвітню боксерську асоціацію (WBA) призначити реванш.

"Ми подали апеляцію. Завершили роботу над нею, тож WBA згідно зі своїми правилами розпочне апеляційний процес. Вони будуть зобов'язані її розглянути. Хочеться, щоб вони вчинили правильно. Реванш оголосять у гіршому випадку", – впевнений Воррен.

Промоутер не згоден, що Дюбуа використав заборонений прийом у 5-му раунді, коли український боксер опинився на підлозі. Рефері не зафіксував нокдаун – британець збив чемпіона підозрілим ударом нижче пояса. Потерпілий приходив до тями орієнтовно 5 хвилин.

Згодом Усик перехопив ініціативу та двічі відправив британського боксера в нокдаун. У дев'ятому раунді Дюбуа вже не зміг упевнено піднятися з підлоги, тож рефері завершив поєдинок технічним нокаутом на користь українця. Він зберіг чемпіонські пояси WBA, WBO, IBF та IBO.

До слова, раніше пригадали хронологію подій у бою Усика проти британця Дюбуа.

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