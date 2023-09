Стивенсон – Мартин. Элитные легковесы получили две даты чемпионского боя

Представители двух американцев избежали торгов за право на организацию боя. Промоутерские компании Top Rank и Premier Boxing Champions закрыли сделку всего за несколько часов до дедлайна WBC.

Пока команды Стивенсона и Мартина выбирают между двумя потенциальными датами поединка – 16 ноября и 9 декабря. Место проведения боя будет зависеть от выбранной даты. Если американцы решат сражаться осенью, то поедут в Лас-Вегас. Зимний же поединок состоится в Нью-Йорке.

Чемпионский пояс WBC до недавних пор принадлежал Девину Хейни. Последняя защита состоялась весной против Василия Ломаченко из Украины – победа по решению судей. Впрочем, американский боксер принял решение выйти в ринг против Реджиса Прогрейса в первом полусреднем весе и освободил титул.

Первый номер рейтинга организации Ломаченко не захотел драться в 2023 году, несмотря на вызов Стивенсона. В свою очередь третий номер классификации Крус склоняется к другим вариантам. Так что пояс разыграют первый (Стивенсон) и четвертый (Мартин) в списке WBC.

