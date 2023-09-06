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Стивенсон – Мартин. Элитные легковесы получили две даты чемпионского боя

Среда 06 сентября 2023 11:29
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Стивенсон – Мартин. Элитные легковесы получили две даты чемпионского боя Фото: Шакур Стивенсон нацелился на чемпионский пояс WBC (instagram.com/shakurstevenson)
Автор: Антон Федорцив

Команды бывшего чемпиона мира в двух дивизионах Шакура Стивенсона и непобежденного боксера Фрэнка Мартина договорились о проведении поединка за вакантный титул Всемирного боксерского совета (WBC) в легком весе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ESPN.

Представители двух американцев избежали торгов за право на организацию боя. Промоутерские компании Top Rank и Premier Boxing Champions закрыли сделку всего за несколько часов до дедлайна WBC.

Пока команды Стивенсона и Мартина выбирают между двумя потенциальными датами поединка – 16 ноября и 9 декабря. Место проведения боя будет зависеть от выбранной даты. Если американцы решат сражаться осенью, то поедут в Лас-Вегас. Зимний же поединок состоится в Нью-Йорке.

Чемпионский пояс WBC до недавних пор принадлежал Девину Хейни. Последняя защита состоялась весной против Василия Ломаченко из Украины – победа по решению судей. Впрочем, американский боксер принял решение выйти в ринг против Реджиса Прогрейса в первом полусреднем весе и освободил титул.

Первый номер рейтинга организации Ломаченко не захотел драться в 2023 году, несмотря на вызов Стивенсона. В свою очередь третий номер классификации Крус склоняется к другим вариантам. Так что пояс разыграют первый (Стивенсон) и четвертый (Мартин) в списке WBC.

Ранее филиппинец Пакьяо решил вернуться в ринг в 45 лет. Бывший чемпион-рекордсмен разных весовых категорий запланировал поехать на Олимпийские игры. Именитый боксер стремится завершить карьеру с олимпийским "золотом".

К слову, ранее топ-промоутер Уоррен подтвердил апелляцию к WBA на итог боя между Усиком и Дюбуа.

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