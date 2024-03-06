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Стираються об Орлівку. Росіяни не можуть прорвати оборону під Авдіївкою, - Третя штурмова

Орлівка, Донецька область , Середа 06 березня 2024 18:51
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Стираються об Орлівку. Росіяни не можуть прорвати оборону під Авдіївкою, - Третя штурмова Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська не можуть прорвати оборону ЗСУ під Авдіївкою, однак продовжують наступати. Найбільше окупанти стираються об Орлівку, зазнають величезних втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника командира Третьої окремої штурмової бригади Максима Жоріна.

"Поки що продавити лінію оборони на Авдіївському напрямку ворог не може. Але пробують наступати постійно, і намагаються просунутись хоч трохи там, де це можливо", - повідомив Жорін.

За його словами, найбільше зараз окупанти стираються об населений пункт Орлівка. Там вони зазнають просто величезних втрат, але все одно продовжують штурмувати вдень і вночі.

Стираються об Орлівку. Росіяни не можуть прорвати оборону під Авдіївкою, - Третя штурмова

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Ситуація на Авдіївському напрямку

У ніч проти 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про рішення вивести українські війська з Авдіївки Донецької області, яка перебувала під загрозою оточення ворогом. 18 лютого речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій констатував, що Сили оборони України завершили виведення підрозділів із міста.

При цьому російські війська не зупинилися на захопленні Авдіївки і продовжують наступати великими силами, тиснуть на навколишні села. 26 лютого ЗСУ здійснили відхід від села Ласточкине Донецької області, яке розташоване за 6 км від Авдіївки. Крім того, 27 лютого ЗСУ відійшли від сіл Сєверне та Степове на Авдіївському напрямку.

1 березня командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що російські війська мають локальні успіхи на Авдіївському напрямку. Це пов'язано з кількома чинниками, хоча ситуація на цій ділянці фронту залишається динамічною.

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