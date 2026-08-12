Стипендії у вишах та коледжах зростуть з 1 вересня: хто отримуватиме по 20 000 гривень

Головне: Суттєве підвищення стипендій: З 1 вересня в Україні зростуть виплати для студентів. У вишах мінімальна стипендія становитиме 4000 гривень.

З 1 вересня в Україні зростуть виплати для студентів. У вишах мінімальна стипендія становитиме 4000 гривень. Підтримка вступників із прифронтових та окупованих територій: Молодь із цих регіонів може вступати за співбесідою без НМТ за окремою квотою на бюджет, отримати пільги на гуртожиток і допомогу від ООН та ЮНІСЕФ.

Молодь із цих регіонів може вступати за співбесідою без НМТ за окремою квотою на бюджет, отримати пільги на гуртожиток і допомогу від ООН та ЮНІСЕФ. Державні гранти на контракт: Вступники з високими балами НМТ отримують фінансову допомогу на навчання.

Вступники з високими балами НМТ отримують фінансову допомогу на навчання. Спеціальний бонус для прифронтових вишів: При вступі до університетів у прифронтових областях сума державного гранту на навчання автоматично збільшується на 50%.

Якими будуть стипендії

З 1 вересня розмір академічних стипендій у закладах вищої освіти зросте до:

мінімальної академічної - 4000 гривень ;

; підвищеної академічної - 5820 гривень ;

; підвищеної галузевої - 7420 гривень ;

; президентської для найкращих студентів - 20 000 гривень.

Зростуть також виплати студентам закладів фахової передвищої освіти.

Мінімальна академічна стипендія в коледжах становитиме 3020 гривень, а підвищена - 4394 гривень.

Підтримка для молоді з прифронтових та окупованих територій

Окремі можливості передбачені для молодих людей, які до 1 жовтня 2025 року проживали на тимчасово окупованих територіях, а також для вступників із прифронтових територій.

Для них діють спрощені умови вступу. Зокрема, через освітні центри можна вступити без складання НМТ - за результатами співбесіди або вступних іспитів.

Також для таких абітурієнтів передбачені:

окрема квота на бюджетні місця;

допомога з оформленням українських документів;

психологічний супровід;

пільгове проживання у гуртожитках;

одноразова допомога у розмірі 50 тисяч гривень від міжнародних партнерів - ООН та ЮНІСЕФ.

Гранти на навчання для вступників

Для абітурієнтів із високими результатами НМТ діє державна програма грантів на навчання.

Якщо вступник набрав 150 балів із двох предметів, він може отримати грант від 17 тисяч гривень.

За результату 170 балів із двох предметів розмір гранту становитиме від 25 тисяч гривень.

Ці кошти є співфінансуванням навчання студентів, які навчаються за контрактом у закладах вищої освіти.

Для молоді, яка вступає до університету в прифронтових областях, сума гранту автоматично збільшується на 50%.