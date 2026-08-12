Стипендії у вишах та коледжах зростуть з 1 вересня: хто отримуватиме по 20 000 гривень

З 1 вересня українські студенти отримуватимуть значно більші державні стипендії. Мінімальна академічна виплата в університетах становитиме 4000 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз’яснення голови підкомітету з питань державної молодіжної політики парламентського Комітету з питань молоді та спорту Ірини Борзової.
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З 1 вересня розмір академічних стипендій у закладах вищої освіти зросте до:
Зростуть також виплати студентам закладів фахової передвищої освіти.
Мінімальна академічна стипендія в коледжах становитиме 3020 гривень, а підвищена - 4394 гривень.
Окремі можливості передбачені для молодих людей, які до 1 жовтня 2025 року проживали на тимчасово окупованих територіях, а також для вступників із прифронтових територій.
Для них діють спрощені умови вступу. Зокрема, через освітні центри можна вступити без складання НМТ - за результатами співбесіди або вступних іспитів.
Також для таких абітурієнтів передбачені:
Для абітурієнтів із високими результатами НМТ діє державна програма грантів на навчання.
Якщо вступник набрав 150 балів із двох предметів, він може отримати грант від 17 тисяч гривень.
За результату 170 балів із двох предметів розмір гранту становитиме від 25 тисяч гривень.
Ці кошти є співфінансуванням навчання студентів, які навчаються за контрактом у закладах вищої освіти.
Для молоді, яка вступає до університету в прифронтових областях, сума гранту автоматично збільшується на 50%.
Раніше РБК-Україна розповідало про нову стипендіальну програму для найкращих учасників НМТ-2026. Випускники, які отримають щонайменше 185 балів з кожного предмета, вступлять до українського вишу та навчатимуться там, зможуть отримувати 10 тисяч гривень щомісяця протягом першого року навчання.
Також ми писали, хто із науковців може отримувати стипендію у розмірі 10 000 гривень на місяць.