10 тисяч гривень щомісяця: хто зі студентів зможе отримувати "стипендію за НМТ"

Учасникам НМТ-2026, які складуть тести з кожного предмета на 185+ балів та вступлять в український ВУЗ, призначать щомісячну стипендію у розмірі 10 тисяч гривень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту у Facebook .

Головне: Розмір виплати: 10 000 гривень щомісяця.

10 000 гривень щомісяця. Хто отримує: Абітурієнти, які набрали 185+ балів з кожного предмета НМТ.

Абітурієнти, які набрали 185+ балів з кожного предмета НМТ. Обов'язкова умова: Зарахування та навчання в українському закладі вищої освіти.

Зарахування та навчання в українському закладі вищої освіти. Термін виплат: Протягом усього першого року навчання.

Головна умова: прохідний поріг на НМТ

Для того, щоб претендувати на цю виплату, випускнику недостатньо просто скласти тест. Необхідно продемонструвати відмінні знання з усіх дисциплін.

Критерій для отримання стипендії:

результат 185 балів і вище з кожного предмета НМТ.

Як і хто отримуватиме виплати

Навіть за умови отримання високих балів, існують додаткові вимоги до вступника:

Зарахування до вишу: Абітурієнт має стати студентом українського закладу вищої освіти.

Абітурієнт має стати студентом українського закладу вищої освіти. Термін виплат: Стипендія виплачуватиметься щомісяця протягом усього першого року навчання.

У Фонді наголошують, що програма створена як стимул для талановитої молоді залишатися в Україні та обирати для навчання вітчизняні університети.

"НМТ може бути не так складно. Але навіть за умови, що вам доведеться докласти зусиль, держава вас обов’язково підтримає та заохотить. Ми будемо раді бачити кожного в українському університеті", - підкреслили у Фонді.