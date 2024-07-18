Стипендії та додаткові місця. Які будуть умови для українських студентів у Литві

Підтримка для студентів з України у Литві зберігається

Днями у литовському Міністерстві освіти заявили, що з вересня влада країни перестане покривати витрати на навчання українських студентів, які вступають до вишів цього року. Таке рішення ухвалили на прохання України. Деякі вищі навчальні заклади вирішили продовжити повністю чи частково фінансувати навчання українських студентів.

17 липня міністерства освіти України та Литви провели онлайн-зустріч, на якій домовилися про продовження підтримки навчання українських студентів.

"Російські обстріли тривають, а наші люди вимушено шукають прихистку за кордоном. Ми просимо міжнародних партнерів зберегти всі теперішні програми підтримки як для тих українських учнів і студентів, які вже перебувають у Литві, так і для можливих новоприбулих в майбутньому", - зазначив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

У Міністерстві освіти, науки та спорту Литви підтвердили, що українські учні і студенти, які вже перебувають у Литві, матимуть незмінні умови підтримки.

Фото: Центр підтримки українців у Литві (gettyimages.com)

Які будуть умови вступу і навчання студентів із України

У литовських вишах навчаються 1000 українських студентів. Для них влада обіцяє залишити ті самі умови навчання і підтримки до завершення їхнього навчання.

Для українських учнів, які навчаються у школах Литви будуть такі умови:

можливість вступати до вишів на рівних умовах з литовськими учнями;

не потрібно складати іспит з литовської мови.

Для українських учнів, які перебувають у Литві, але не навчаються в литовській системі освіти і продовжують дистанційне навчання в українських школах та для студентів магістратури, існують спеціальні стипендії іноземним громадянам для вступу в литовські заклади вищої освіти.

"Відтепер українські вступники, які закінчили литовські школи, мають змогу вступити практично на рівних умовах з литовцями, але без обов'язкового складання іспиту з литовської мови. І це створює додаткові можливості для українських студентів у Литві", - повідомив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький.

Тепер українські абітурієнти мають змогу не просто вступати за квотами (на обмежену кількість місць), а вступати на місця за загальним конкурсом, яких у рази більше.

"Тим більше, що заклади вищої освіти Литви мають чи не найбільшу кількість англомовних бакалаврських програм в Європі. Литовська сторона знайшла спосіб, як нашим студентам зробити ліпші можливості для здобуття вищої освіти, і ми вдячні за такі кроки", - сказав український урядовець.

За словами держсекретаря міністерства освіти, науки та спорту Литви Юліуса Лукошіуса, деякі українські діти, які не вчаться в литовских школах, не мають можливості інтегруватися в місцеві громади.

"Це, безумовно, перешкоджає їхній соціалізації та впливає на їхній психологічний стан. Це потрібно змінити. І саме тому ми створюємо додаткові можливості, запроваджуючи стипендії, щоб вони також мали змогу вступати в литовські ЗВО", - зазначив він.

З 2022 року українським біженцям у Литві надали можливість навчатися у вишах безкоштовно. Держава покривала 60% вартості навчання, решту – самі навчальні заклади. У 2023 році країна виділила на навчання понад 1000 українців 4,6 млн євро.

У 2024 році Литва компенсуватиме вартість навчання українським студентам, які вже вступили до вишів країни.