Із якими проблемами стикаються українські біженці у Литві: дослідження

У Литві перебувають понад 50 тисяч українських біженців. Більшість налаштовані опанувати місцеву мову й розглядають можливість залишитися у країні в майбутньому.

Із якими проблемами стикаються українські біженці у Литві, РБК-Україна розповідає з посиланням на Європейський сайт про інтеграцію.

Хоча багато українців на даний момент не мають чіткого плану на майбутнє через війну, що триває, 64% респондентів розглянули б можливість подати заяву на громадянство Литви в подальшому.

Питання, включені до дослідження, стосувалися роботи, медицини, освіти, соціальної адаптації та інтеграції. Деякі з основних тенденцій такі:

Центр східноєвропейських досліджень (EESC) проаналізував адаптацію українців із тимчасовим захистом у Литві. В опитуванні взяли участь понад 200 респондентів, переважно жінки старші 30 років, які мають дітей.

Нагадаємо, ми писали, що у листопаді потік біженців до Литви зріс. У країні відзначають рекордний рівень працевлаштування українців.

Також ми розповідали, як ставилися до українців у Литві через півтора року війни. Половина опитаних були згодні, щоб українці, які вивчать мову та знайдуть роботу, залишалися в країні після війни.

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