Стипендии и дополнительные места. Какие будут условия для украинских студентов в Литве

Поддержка для студентов из Украины в Литве

На днях в литовском Министерстве образования заявили, что с сентября власти страны перестанут покрывать расходы на обучение украинских студентов, поступающих в вузы в этом году. Такое решение приняли по просьбе Украины. Некоторые высшие учебные заведения решили продолжить полностью или частично финансировать обучение украинских студентов.

17 июля министерства образования Украины и Литвы провели онлайн-встречу, на которой договорились о продлении поддержки обучения украинских студентов.

"Российские обстрелы продолжаются, а наши люди вынужденно ищут убежище за границей. Мы просим международных партнеров сохранить все нынешние программы поддержки как для тех украинских учеников и студентов, которые уже находятся в Литве, так и для возможных новоприбывших в будущем", - отметил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

В Министерстве образования, науки и спорта Литвы подтвердили, что у украинских учеников и студентов, которые уже находятся в Литве, будут неизменные условия поддержки.

Фото: Центр поддержки украинцев в Литве (gettyimages.com)

Какие будут условия поступления и обучения студентов из Украины

В литовских вузах учатся 1000 украинских студентов. Для них власти обещают оставить те же условия обучения и поддержки до завершения их обучения.

Для украинских учеников, которые учатся в школах Литвы, будут следующие условия:

возможность поступать в вузы на равных условиях с литовскими учениками;

не нужно сдавать экзамен по литовскому языку.

Для украинских учеников, которые находятся в Литве, но не учатся в литовской системе образования и продолжают дистанционное обучение в украинских школах и для студентов магистратуры, существуют специальные стипендии для иностранных граждан для поступления в литовские учреждения высшего образования.

"Отныне украинские поступающие, окончившие литовские школы, могут поступить практически на равных условиях с литовцами, но без обязательной сдачи экзамена по литовскому языку. И это создает дополнительные возможности для украинских студентов в Литве", - сообщил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий.

Теперь украинские абитуриенты могут не просто поступать по квотам (на ограниченное количество мест), а поступать на места по общему конкурсу, которых в разы больше.

"Тем более, что у заведений высшего образования Литвы есть едва ли не самое большое количество англоязычных бакалаврских программ в Европе. Литовская сторона нашла способ, как нашим студентам сделать лучшие возможности для получения высшего образования, и мы благодарны за такие шаги", - сказал украинский чиновник.

По словам госсекретаря министерства образования, науки и спорта Литвы Юлиуса Лукошиуса, некоторые украинские дети, не учащиеся в литовских школах, не имеют возможности интегрироваться в местные общины.

"Это, безусловно, препятствует их социализации и влияет на их психологическое состояние. Это нужно изменить. И именно поэтому мы создаем дополнительные возможности, вводя стипендии, чтобы они также могли вступать в литовские ЗВО", - отметил он.

С 2022 года украинским беженцам в Литве предоставили возможность учиться в вузах бесплатно. Государство покрывало 60% стоимости обучения, остальное – сами учебные заведения. В 2023 году страна выделила на обучение более 1000 украинцев 4,6 млн. евро.

В 2024 году Литва будет компенсировать стоимость обучения украинским студентам, которые уже поступили в вузы страны.