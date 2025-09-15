Стипендії студентам в Україні підвищать у два рази

"Підвищення розміру стипендій удвічі для понад 163 тисяч студентів з 1 вересня 2026", - написала вона.

Як уточнили в пресслужбі Мінфіну, у проєкті бюджету на освіту буде витрачено 265,4 млрд гривень (+66,5 млрд гривень), у т.ч. 6,6 млрд гривень - вдвічі підвищення академічних стипендій для 163,8 тисяч студентів.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про те, що уряд запланує "збільшення стипендій абсолютно для всіх студентів".

За даними Держстату, наразі в Україні 956 тисяч студентів у закладах вищої освіти.