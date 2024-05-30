На стінах - плями, кабелі та труби. Як виглядає найдешевша "смарт"-квартира в Києві (фото)

Місцерозташування квартири

Згідно з оголошенням, в оренду пропонується однокімнатна смарт-квартира неподалік Дарницької площі в Києві - у Гродненському провулку.

Дослідивши цю місцевість на карті, можна побачити, що поруч - відносно непогано розвинена інфраструктура (магазини, "Нова пошта", школа, зупинки громадського транспорту тощо).

Водночас там дещо бракує якихось зелених зон (насаджень, скверів, парків).

Натомість відносно недалеко розташований Дарницький залізничний вокзал і Дарницька ТЕЦ (що в умовах повномасштабної війни та регулярних ворожих обстрілів складно назвати "комфортним і безпечним місцерозташуванням").

Приблизне місцерозташування квартири (скріншот: google.com/maps)

Що відомо про квартиру

В оголошенні зазначається, що це - смарт-квартира, що зазвичай свідчить про невелику площу житла (18-30 метрів квадратних) і відсутність в ньому жорстких перегородок чи дверей. Такі помешкання ще називають квартирами-студіями.

Автор публікації повідомляє потенційних орендарів, що:

загальна площа квартири - 22 метри квадратні

площа кухні - 4 метри квадратні

санвузол - суміжний

опалення - індивідуальне (електро)

квартира розташована в сучасному котеджі

поверх - цокольний (хоча в цілому будинок має два поверхи)

у квартирі був зроблений свіжий євроремонт ремонт

квартира має нові сучасні меблі

у квартирі є автоматична пральна машина, бойлер, електроплита

вхідні двері - броньовані

біля квартири є двір і місце для паркування машини

Опис квартири та інфраструктури (скріншот: olx.ua)

Водночас опубліковані в оголошенні фотографії відображають зовсім іншу картину.

На них можна побачити, що від свіжого євроремонту в цій квартирі - одна назва.

На стінах - плями, кабелі та труби, а нові сучасні меблі, м'яко кажучи, залишають бажати кращого.

Замість вікна у кімнаті - загратована кватирка, а замість кухні - комірка з невеликою електроплитою, пралкою та мікрохвильовкою.

Так виглядає ця квартира (фото: olx.ua)

В цілому складається враження, що підвальне приміщення "котеджу" просто вирішили переобладнали у "квартиру", щоб заробити грошей.

Вартість оренди квартири

Попри всі вищезазначені нюанси та вказану на платформі вартість оренди у розмірі 4 000 грн, насправді платити за таку "красу" доведеться 4 500 грн на місяць (про це йдеться нижче, у тексті оголошення).

При цьому у квартирі навіть не можна жити з домашнім улюбленцем.

Оголошення на платформі (скріншот: olx.ua)

Крім того, на орендаря традиційно "лягає" оплата рахунків:

за електроенергію (за лічильником)

за воду (за лічильником)

Насамкінець разово доведеться сплатити комісію агентству - у розмірі 50% за фактом заселення.