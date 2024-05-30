На стінах - плями, кабелі та труби. Як виглядає найдешевша "смарт"-квартира в Києві (фото)

Знайти квартиру в оренду не за всі гроші світу в столиці може бути непросто. Особливо якщо ви плануєте жити там впродовж тривалого часу та шукаєте комфортні умови.
РБК-Україна дослідило різні пропозиції на платформі онлайн-оголошень OLX і розповідає, де розташована та який вигляд має одна з квартир, яку пропонують орендувати у столиці за відносно невеликі гроші.
Згідно з оголошенням, в оренду пропонується однокімнатна смарт-квартира неподалік Дарницької площі в Києві - у Гродненському провулку.
Дослідивши цю місцевість на карті, можна побачити, що поруч - відносно непогано розвинена інфраструктура (магазини, "Нова пошта", школа, зупинки громадського транспорту тощо).
Водночас там дещо бракує якихось зелених зон (насаджень, скверів, парків).
Натомість відносно недалеко розташований Дарницький залізничний вокзал і Дарницька ТЕЦ (що в умовах повномасштабної війни та регулярних ворожих обстрілів складно назвати "комфортним і безпечним місцерозташуванням").
Приблизне місцерозташування квартири (скріншот: google.com/maps)
В оголошенні зазначається, що це - смарт-квартира, що зазвичай свідчить про невелику площу житла (18-30 метрів квадратних) і відсутність в ньому жорстких перегородок чи дверей. Такі помешкання ще називають квартирами-студіями.
Автор публікації повідомляє потенційних орендарів, що:
Опис квартири та інфраструктури (скріншот: olx.ua)
Водночас опубліковані в оголошенні фотографії відображають зовсім іншу картину.
На них можна побачити, що від свіжого євроремонту в цій квартирі - одна назва.
На стінах - плями, кабелі та труби, а нові сучасні меблі, м'яко кажучи, залишають бажати кращого.
Замість вікна у кімнаті - загратована кватирка, а замість кухні - комірка з невеликою електроплитою, пралкою та мікрохвильовкою.
Так виглядає ця квартира (фото: olx.ua)
В цілому складається враження, що підвальне приміщення "котеджу" просто вирішили переобладнали у "квартиру", щоб заробити грошей.
Попри всі вищезазначені нюанси та вказану на платформі вартість оренди у розмірі 4 000 грн, насправді платити за таку "красу" доведеться 4 500 грн на місяць (про це йдеться нижче, у тексті оголошення).
При цьому у квартирі навіть не можна жити з домашнім улюбленцем.
Оголошення на платформі (скріншот: olx.ua)
Крім того, на орендаря традиційно "лягає" оплата рахунків:
Насамкінець разово доведеться сплатити комісію агентству - у розмірі 50% за фактом заселення.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у рейтингу областей України щодо вартості оренди житла змінився лідер.
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