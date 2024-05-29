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VIP-квартиру у Львові продають за 33 мільйони гривень: як виглядає житло

Львів, Середа 29 травня 2024 19:43
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VIP-квартиру у Львові продають за 33 мільйони гривень: як виглядає житло Як виглядають VIP-апартаменти (колаж: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

У Львові виставили на продаж елітну квартиру в новобудові, яку оцінили у понад 33 мільйони гривень. Житло має дизайнерський ремонт та продається із меблями від світових брендів.

Про те, як виглядає квартира, розповідає РБК-Україна із посиланням на публікацію OLX.

Як виглядають VIP-апартаменти

Апартаменти площею 168 кв. метрів розташовані у будинку закритого типу на вул. Івана Франка. Будинок перебуває під цілодобовою охороною, у якому ведеться постійний відеонагляд, також є підземний паркінг.

"Квартира займає два останні поверхи будинку - сьомий і восьмий. Має два входи. Включає три ізольовані кімнати, велику вітальню з зонованою кухнею, велику гардеробну, три санвузли, два балкони й терасу", - йдеться у повідомленні.

У квартирі зроблений дорогий та якісний ремонт за оригінальним дизайнерським проектом.

VIP-квартиру у Львові продають за 33 мільйони гривень: як виглядає житлоVIP-квартиру у Львові продають за 33 мільйони гривень: як виглядає житлоVIP-квартиру у Львові продають за 33 мільйони гривень: як виглядає житлоVIP-квартиру у Львові продають за 33 мільйони гривень: як виглядає житлоVIP-квартира, яку продають у Львові (фото: olx.ua)

Зазначається, що вся техніка та меблі у квартирі від відомих світових брендів, ними ще ніхто не користувався. В апартаментах встановлені найсучасніші технології. Також є шумоізоляція стін, виконана корковим агломератом 50 мм. Опалення - газове індивідуальне.

Лаунж зона обставлена італійськими меблями CATTELAN, у квартирі встановлені натуральні шпоновані двері бренду Paulo Rossi та ліжко Calligaris і Dorelan.

До квартири додається паркомісце, яке обладнане розеткою для електрокару.

Власник оцінив своє житло в 33 628 197 грн, при цьому зазначив, що ціна продажу договірна.

VIP-квартиру у Львові продають за 33 мільйони гривень: як виглядає житлоVIP-квартиру у Львові продають за 33 мільйони гривень: як виглядає житло

VIP-квартиру у Львові продають за 33 мільйони гривень: як виглядає житлоVIP-квартиру у Львові продають за 33 мільйони гривень: як виглядає житлоVIP-квартира, яку продають у Львові (фото: olx.ua)

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Раніше ми писали про те, що у рейтингу областей України щодо вартості оренди житла змінився лідер.

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