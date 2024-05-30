На стенах - пятна, кабели и трубы. Как выглядит самая дешевая "смарт"-квартира в Киеве (фото)

Месторасположение квартиры

Согласно объявлению, в аренду предлагается однокомнатная смарт-квартира недалеко от Дарницкой площади в Киеве - в Гродненском переулке.

Исследовав эту местность на карте, можно увидеть, что рядом - относительно неплохо развитая инфраструктура (магазины, "Новая почта", школа, остановки общественного транспорта и т.п.).

В то же время там немного не хватает каких-либо зеленых зон (насаждений, скверов, парков).

Вместо этого относительно недалеко размещен Дарницкий железнодорожный вокзал и Дарницкая ТЭЦ (что в условиях полномасштабной войны и регулярных вражеских обстрелов сложно назвать "комфортным и безопасным месторасположением").

Приблизительное месторасположение квартиры (скриншот: google.com/maps)

Что известно о квартире

В объявлении отмечается, что это - смарт-квартира, что обычно свидетельствует о небольшой площади жилья (18-30 метров квадратных) и отсутствии в нем жестких перегородок или дверей. Такие помещения еще называют квартирами-студиями.

Автор публикации сообщает потенциальным арендаторам, что:

общая площадь квартиры - 22 метра квадратных

площадь кухни - 4 метра квадратных

санузел - смежный

отопление - индивидуальное (электро)

квартира расположена в современном коттедже

этаж - цокольный (хотя в целом дом имеет два этажа)

в квартире был сделан свежий евроремонт

в квартире - новая современная мебель

в квартире есть автоматическая стиральная машина, бойлер, электроплита

входная дверь - бронированная

возле квартиры есть двор и место для парковки машины

Описание квартиры и инфраструктуры (скриншот: olx.ua)

В то же время, опубликованные в объявлении фотографии отображают совсем другую картину.

На них можно увидеть, что от свежего евроремонта в этой квартире - одно название.

На стенах - пятна, кабели и трубы, а новая современная мебель, мягко говоря, оставляет желать лучшего.

Вместо окна в комнате - зарешеченная форточка, а вместо кухни - коморка с небольшой электроплитой, стиральной машиной и микроволновкой.

Так выглядит эта квартира (фото: olx.ua)

В целом создается впечатление, что подвальное помещение "коттеджа" просто решили переоборудовать в "квартиру", чтобы заработать денег.

Стоимость аренды квартиры

При всех вышеупомянутых нюансах и указанной на платформе стоимости аренды в размере 4 000 грн, на самом деле платить за такую "красоту" придется 4 500 грн в месяц (об этом говорится ниже, в тексте объявления).

При этом в квартире даже нельзя жить с домашним питомцем.

Объявление на платформе (скриншот: olx.ua)

Кроме того, на арендатора традиционно "ложится" оплата счетов:

за электроэнергию (по счетчику)

за воду (по счетчику)

В заключение разово придется уплатить комиссию агентству - в размере 50% по факту заселения.