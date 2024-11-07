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Борг "Укренерго" перед інвесторами в зелену енергетику перевищив 30 млрд гривень

Четвер 07 листопада 2024 13:28
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Борг "Укренерго" перед інвесторами в зелену енергетику перевищив 30 млрд гривень Фото: борг "Укренерго" перед інвесторами в зелену енергетику перевищив 30 млрд гривень (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Заборгованість НЕК "Укренерго" за компенсацію послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел ("зелений" тариф) перед держпідприємством "Гарантований покупець" перевищила 30 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Цензор".

За даними "Гарантованого покупця", за вересень борг зріс майже на 1,6 млрд грн.

При цьому за вироблену у 2024 році електроенергію виробникам електроенергії за "зеленим тарифом" сплатили 26,31 млрд грн.

Рівень розрахунків за 2024 рік складає – 60,8%, за 2023 – 91,5%, за 2022 – 61,3%.

Раніше експерти прогнозували, що багатомільярдні борги Гарпоку перед підприємствами зеленої енергетики значно зменшують інтерес інвесторів до участі в зелених аукціонах.

Також зазначалось, що борг ДП "Гарантований покупець" перед ВДЕ складає близько 35,8 млрд грн.

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