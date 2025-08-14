Стильно і зухвало: Кароль у трендових окулярах показала, як поєднати спорт та ультражіночність

Який "лук" зібрала Кароль

На новому селфі Тіна позувала у незвичайному образі. Вона обрала білий топ з фактурної сітки, що зробило вдалий акцент на талії. А завдяки низькій посадці штанів з чорним ременем співачка ще й зуміла похизуватися пресом.

Її "лук" доводить, що класичне поєднання чорного та білого, навіть з речами різного стилю, працює безвідмовно.

Варто звернути увагу й на трендові вузькі окуляри, які Тіна підібрала до образу. Вони нагадують про актуальні зараз 2000-ні, а наплічна спортивна сумка з логотипом додає несподіваний урбан-штрих. Таке поєднання жіночності, сміливості та стрітстайлу виглядає свіжо й сучасно, і саме тому виграє.

Образ Тіни Кароль (скріншот)

Як повторити образ Кароль

Базовий білий топ незвичайного крою . Шукайте моделі з фактурними вставками або прозорими елементами. Це створює ефект складного образу, навіть якщо образ мінімалістичний.

Низ із "чоловічим" характером . Штани з ременем в поєднанні з кроп-топом підкреслюють фігуру, але не дають образу виглядати надто "солодко".

Окуляри з максимальним стилем . Вузькі лінзи, трохи ретро-вайбу, і ви в тренді.

Аксесуари мають значення . Масивні прикраси, дзеркальні лінзи, шопер або спортивна сумка з лого - усе це задає характер і додає вуличної зухвалості.

Макіяж "без макіяжу". Легкий рум’янець, нюдові губи та природні брови чудово балансують агресивність аутфіту.

Кому пасуватимуть такі окуляри, як у Кароль

Ультратрендові окуляри зі срібною оправою, які обрала Кароль, це справжній виклик класичній естетиці. Вони не про захист від сонця, а про характер й стиль.

Такий аксесуар найкраще підходить для овального або видовженого обличчя з м’якими рисами, тоді контрастна геометрія окулярів додає виразності. Якщо у вас чіткі вилиці чи загострене підборіддя, вузькі окуляри злегка "пом’якшать" риси, але водночас зроблять образ більш зухвалим.

Найкраще вони виглядають у поєднанні з лаконічною зачіскою, як у Тіни. Це дозволяє окулярам "звучати голосніше" і працювати як головний акцент у "луці".