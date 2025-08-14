Стильно і зухвало: Кароль у трендових окулярах показала, як поєднати спорт та ультражіночність

Тіна Кароль вкотре довела, що вміє "грати" з різними стилями та вдало їх поєднувати. Зірка з’явилась у жіночному та водночас спортивному образі, на який важко не звернути увагу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Stories з Instagram Тіни.
На новому селфі Тіна позувала у незвичайному образі. Вона обрала білий топ з фактурної сітки, що зробило вдалий акцент на талії. А завдяки низькій посадці штанів з чорним ременем співачка ще й зуміла похизуватися пресом.
Її "лук" доводить, що класичне поєднання чорного та білого, навіть з речами різного стилю, працює безвідмовно.
Варто звернути увагу й на трендові вузькі окуляри, які Тіна підібрала до образу. Вони нагадують про актуальні зараз 2000-ні, а наплічна спортивна сумка з логотипом додає несподіваний урбан-штрих. Таке поєднання жіночності, сміливості та стрітстайлу виглядає свіжо й сучасно, і саме тому виграє.
Базовий білий топ незвичайного крою. Шукайте моделі з фактурними вставками або прозорими елементами. Це створює ефект складного образу, навіть якщо образ мінімалістичний.
Низ із "чоловічим" характером. Штани з ременем в поєднанні з кроп-топом підкреслюють фігуру, але не дають образу виглядати надто "солодко".
Окуляри з максимальним стилем. Вузькі лінзи, трохи ретро-вайбу, і ви в тренді.
Аксесуари мають значення. Масивні прикраси, дзеркальні лінзи, шопер або спортивна сумка з лого - усе це задає характер і додає вуличної зухвалості.
Макіяж "без макіяжу". Легкий рум’янець, нюдові губи та природні брови чудово балансують агресивність аутфіту.
Ультратрендові окуляри зі срібною оправою, які обрала Кароль, це справжній виклик класичній естетиці. Вони не про захист від сонця, а про характер й стиль.
Такий аксесуар найкраще підходить для овального або видовженого обличчя з м’якими рисами, тоді контрастна геометрія окулярів додає виразності. Якщо у вас чіткі вилиці чи загострене підборіддя, вузькі окуляри злегка "пом’якшать" риси, але водночас зроблять образ більш зухвалим.
Найкраще вони виглядають у поєднанні з лаконічною зачіскою, як у Тіни. Це дозволяє окулярам "звучати голосніше" і працювати як головний акцент у "луці".
