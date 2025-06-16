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Плюс 15 років: ці помилки в макіяжі безжально старять і кидаються всім в очі

Понеділок 16 червня 2025 07:18
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Плюс 15 років: ці помилки в макіяжі безжально старять і кидаються всім в очі Які помилки в макіяжі додають вік (фото: Freepik)
Автор: Поліна Іваненко

Макіяж здатен творити дива, але декілька невдалих рухів пензлем чи невдалий колір олівця можуть все зіпсувати. Не всі жінки знають, як правильно наносити тон чи "малювати" брови, через що ненавмисно додають собі віку.

РБК-Україна розповідає, які помилки в макіяжі все псують та привертають до себе непотрібну увагу.

Тон неправильної текстури

Занадто матова або щільна тональна основа "осідає" в мімічних зморшках і підкреслює сухість, особливо якщо шкіра вже не юна. Через це обличчя виглядає втомленим, а текстура стає схожою на маску.

Замість цього краще обирати легкі зволожувальні формули з сяйвом. Тональні креми без надто щільного ефекту освіжають і надають м’якості. До того ж ви точно приховаєте вік, якщо оберете не надто темний колір засобу.

Занадто світлий консилер під очима

Багато хто прагне "висвітлити" темні кола, але обирає дуже світлий або щільний консилер. Виглядає це неприродно, ніби маска, і ще більше привертає увагу. І, звісно ж, лише додає 10-15 років.

Краще обрати колір, ближчий до шкіри або з персиковим підтоном (він нейтралізує блідий і виглядає природно). Також пам'ятайте, що краще менше, аніж більше. Консилер має легко лягати й бути непомітним, а надто товстий шар все зіпсує.

5 ошибок в макияже, которые визуально "старят" лицо на десяток летПомилки в макіяжі (фото: Freepik)

Чітко промальовані темним олівцем брови

Широкі та чорні "інстаграмні" брови давно не в тренді. Вони обтяжують погляд, роблять обличчя грубішим і значно старшим. Окрім цього, темний олівчик невдало притягне увагу до очей та лоба, а якщо тон буде надто блідим, то вигляд буде нездоровим.

Натуральна форма, м’які штрихи та дійсно "ваш" відтінок - ось рецепт ідеальних брів. Придивіться до нових косметичних засобів, таких як туш, маркер з ефектом волосків та віск.

Тіні з перламутром у складці повік

Блискучі тіні на верхній повіці або в складці - точно поганий варіант для будь-кого після 30. Вони "провалюються" у зморшки та їх підкреслюють їх. А ще мають "дешевий" вигляд.

Краще використовувати матові та нюдові відтінки, а блиск лише у внутрішній кутик ока або на центр рухомої повіки. А ще не забувайте про те, що макіяж очей має бути або акцентним, або частиною загальної "картини". Тому якщо робите "смокі", то відмовтеся від яскравої помади.

Надто багато пудри та відсутність рум’ян

Навіть "люксова" пудра у великій кількості може "пересушити" обличчя і зробити шкіру схожою на папір. Особливо небезпечно припудрювати зону під очима або носогубки. І не забувайте про рум'яна, адже бліде обличчя виглядає втомленим, особливо в поєднанні з матовим тоном.

Правильно підібраний теплий відтінок рум'ян миттєво освіжить, приховає вік та додасть "живого" кольору. І якщо ви навчитеся не "забивати" шкіру пудрою й підкреслювати рум'яні щічки, то ніхто не здогадається, скільки вам років.

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Під час створення матеріалу було використано джерела: сайти 50 is not old, Glamour.

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