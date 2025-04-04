Стихія охопила США: шторми і торнадо призвели до масштабних руйнувань у кількох штатах

Наслідки штормів і торнадо у США

Сильні шторми та торнадо повалили лінії електропередач і дерева на півдні та середньому заході США. Негода розтрощила будинки та пошкодила автомобілі в кількох штатах. 213 000 домогосподарств від Техасу до Огайо залишились без світла.

Щонайменше семеро людей загинули у Теннессі та Міссурі, ще десятки людей отримали поранення. Експерти припускають, що жертв насправді більше.

У Теннессі жителів просили не їздити дорогами через велику кількість сміття. Декілька округів штату оголосили про припинення офлайн навчання у школах.

В Індіані швидкість вітру сягала 130 км/год і спричинила масові перебої з електроенергією. Дороги в штаті завалило уламками, навчання у школах призупинили.

Повінь у сільській місцевості на південному сході Орегону виникла через танення снігу та дощі. Місцева влада закликала понад 1000 жителів евакуюватись та закрила школи. Людей також попередили про те, що паводкова вода могла забруднити питну бактеріями такими, як E coli. Через це в Орегоні оголосили надзвичайний стан.

Білий дім дозволив запровадити надзвичайний стан в штаті Теннессі, де паводкові води загрожували Нешвіллу. Індіана вже оголосила надзвичайний стан, там залучили 50 членів національної гвардії для боротьби з негодою, яка вплинула на 41 округ штату.

Подальші прогнози негоди

Зараз шторми йдуть на схід. Національна метеорологічна служба оприлюднила попередження про надлишкові опади "високого ризику" для деяких частин Арканзасу, Теннессі та Кентуккі, де очікуються дощі протягом наступних двох днів.

Кількість прогнозованих опадів перевищить 30 см. Національна метеорологічна служба попередила, що до суботи будуть "значні, небезпечні для життя раптові повені". Також вона заявила про загрозу повеней на річці Мемфіс, штат Теннессі.