Стихия охватила США: штормы и торнадо привели к масштабным разрушениям в нескольких штатах

Последствия штормов и торнадо в США

Сильные штормы и торнадо повалили линии электропередач и деревья на юге и среднем западе США. Непогода повредила дома и автомобили в нескольких штатах. 213 000 домохозяйств от Техаса до Огайо остались без света.

По меньшей мере семь человек погибли в Теннесси и Миссури, еще десятки людей получили ранения. Эксперты предполагают, что жертв на самом деле больше.

В Теннесси жителей просили не ездить по дорогам из-за большого количества мусора. Несколько округов штата объявили о прекращении офлайн обучения в школах.

В Индиане скорость ветра достигала 130 км/ч и вызвала массовые перебои с электроэнергией. Дороги в штате завалило обломками, обучение в школах приостановили.

Наводнение в сельской местности на юго-востоке Орегона возникло из-за таяния снега и дождей. Местные власти призвали более 1000 жителей эвакуироваться и закрыли школы. Людей также предупредили о том, что паводковая вода могла загрязнить питьевую бактериями такими, как E coli. Из-за этого в Орегоне объявили чрезвычайное положение.

Белый дом разрешил ввести чрезвычайное положение в штате Теннесси, где паводковые воды угрожали Нэшвиллу. Индиана уже объявила чрезвычайное положение, там привлекли 50 членов национальной гвардии для борьбы с непогодой, которая повлияла на 41 округ штата.

Дальнейшие прогнозы непогоды

Сейчас штормы идут на восток. Национальная метеорологическая служба обнародовала предупреждение об избыточных осадках "высокого риска" для некоторых частей Арканзаса, Теннесси и Кентукки, где ожидаются дожди в течение следующих двух дней.

Количество прогнозируемых осадков превысит 30 см. Национальная метеорологическая служба предупредила, что до субботы будут "значительные, опасные для жизни внезапные наводнения". Также она заявила об угрозе наводнений на реке Мемфис, штат Теннесси.