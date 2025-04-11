Стихія накрила Карпати: що коїться на вершинах і чому рятувальники б'ють на сполох

Сьогодні зранку гірські рятувальники Прикарпаття зафіксували на високогір'ї Карпат суттєву негоду. У ДСНС українців закликають не виходити в гори.
РБК-Україна розповідає, що про це відомо.
Згідно з інформацією рятувальників, станом на 8 годину ранку 11 квітня 2025 року на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно. Там фіксують сильний туман, через який видимість - мінімальна.
Крім того, на високогір'ї Карпат досі сніжить.
Вітер - західний, 13-15 м/с. При цьому температура повітря -13°С.
У прес-службі Головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області у Facebook наголосили, що в районі Чорногірського масиву спостерігаються складні погодні умови:
"Опадів випало 11 мм за 7 год. Снігопад триває", - уточнили рятувальники.
Крім того, вони звернулись до туристів із проханням не виходити в гори чи на гірські маршрути - до покращення погоди.
Згідно з прогнозом Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, впродовж доби 11 квітня погода очікується хмарна, з проясненнями.
І в Івано-Франківську, і по області прогнозують небезпечні метеорологічні явища:
Денна температура повітря очікується при цьому така:
"Медико-метеорологічні умови 2-го типу. Видимість на автошляхах - 2-4 км", - уточнили синоптики.
Нагадаємо, вчора, 10 квітня, через сильні пориви вітру та хуртовини без світла залишились люди у пів сотні населених пунктах Львівської області.
Частина Прикарпаття також була знеструмлена через негоду. При цьому українців попередили: можуть бути нові аварійні відключення.
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