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Стихія накрила Карпати: що коїться на вершинах і чому рятувальники б'ють на сполох

На високогір'ї Карпат - суттєва негода (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Сьогодні зранку гірські рятувальники Прикарпаття зафіксували на високогір'ї Карпат суттєву негоду. У ДСНС українців закликають не виходити в гори.

РБК-Україна розповідає, що про це відомо.

Що відбувається на високогір'ї Карпат

Згідно з інформацією рятувальників, станом на 8 годину ранку 11 квітня 2025 року на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно. Там фіксують сильний туман, через який видимість - мінімальна.

Крім того, на високогір'ї Карпат досі сніжить.

Вітер - західний, 13-15 м/с. При цьому температура повітря -13°С.

Погода на горі Піп Іван зранку 11 квітня (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)

У прес-службі Головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області у Facebook наголосили, що в районі Чорногірського масиву спостерігаються складні погодні умови:

  • випадання снігу;
  • сильна хуртовина;
  • перенесення снігу;
  • погіршення видимості внаслідок низької хмарності та хуртовини.

"Опадів випало 11 мм за 7 год. Снігопад триває", - уточнили рятувальники.

Крім того, вони звернулись до туристів із проханням не виходити в гори чи на гірські маршрути - до покращення погоди.

Допис ДСНС (скриншот: facebook.com/dsns.if)

Яку погоду прогнозують в Івано-Франківській області

Згідно з прогнозом Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, впродовж доби 11 квітня погода очікується хмарна, з проясненнями.

І в Івано-Франківську, і по області прогнозують небезпечні метеорологічні явища:

  • значний сніг, мокрий сніг (15-29 мм за 12 годин та менше);
  • налипання мокрого снігу (11-34 мм);
  • на дорогах - місцями ожеледиця (1 рівень небезпечності, жовтий);
  • пориви північно-західного вітру 15-20 м/с.

Українців попередили про небезпечні метеорологічні явища (скриншот: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)

Денна температура повітря очікується при цьому така:

  • у місті - від 4 до 6 градусів за Цельсієм;
  • по області - 1-6 градусів вище нуля;
  • у високогір'ї Карпат - 1-6 градусів морозу.

"Медико-метеорологічні умови 2-го типу. Видимість на автошляхах - 2-4 км", - уточнили синоптики.

Прогноз погоди на 11 квітня (скриншот: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)

Нагадаємо, вчора, 10 квітня, через сильні пориви вітру та хуртовини без світла залишились люди у пів сотні населених пунктах Львівської області.

Частина Прикарпаття також була знеструмлена через негоду. При цьому українців попередили: можуть бути нові аварійні відключення.

Читайте також, чому зараз зниження температури повітря до нуля градусів за Цельсієм та нижче вважається потенційно небезпечним погодним явищем - заморозком.

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