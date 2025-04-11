Стихия накрыла Карпаты: что творится на вершинах и почему спасатели бьют тревогу

Что происходит на высокогорье Карпат

Согласно информации спасателей, по состоянию на 8 часов утра 11 апреля 2025 года на горе Поп Иван Черногорский было облачно. Там фиксируют сильный туман, из-за которого видимость - минимальная.

Кроме того, на высокогорье Карпат до сих пор идет снег.

Ветер - западный, 13-15 м/с. При этом температура воздуха -13°С.

Погода на горе Поп Иван утром 11 апреля (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)

В пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области в Facebook отметили, что в районе Черногорского массива наблюдаются сложные погодные условия:

выпадение снега;

сильная метель;

перенос снега;

ухудшение видимости вследствие низкой облачности и метели.

"Осадков выпало 11 мм за 7 часов. Снегопад продолжается", - уточнили спасатели.

Кроме того, они обратились к туристам с просьбой не выходить в горы или на горные маршруты - до улучшения погоды.

Пост ГСЧС (скриншот: facebook.com/dsns.if)

Какую погоду прогнозируют в Ивано-Франковской области

Согласно прогнозу Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии, в течение суток 11 апреля погода ожидается облачная, с прояснениями.

И в Ивано-Франковске, и по области прогнозируют опасные метеорологические явления:

значительный снег, мокрый снег (15-29 мм за 12 часов и меньше);

налипание мокрого снега (11-34 мм);

на дорогах - местами гололедица (1 уровень опасности, желтый);

порывы северо-западного ветра 15-20 м/с.

Украинцев предупредили об опасных метеорологических явлениях (скриншот: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)

Дневная температура воздуха ожидается при этом такая:

в городе - от 4 до 6 градусов по Цельсию;

по области - 1-6 градусов выше нуля;

в высокогорье Карпат - 1-6 градусов мороза.

"Медико-метеорологические условия 2-го типа. Видимость на автодорогах - 2-4 км", - уточнили синоптики.

Прогноз погоды на 11 апреля (скриншот: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)