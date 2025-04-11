Стихия накрыла Карпаты: что творится на вершинах и почему спасатели бьют тревогу

Сегодня утром горные спасатели Прикарпатья зафиксировали на высокогорье Карпат существенную непогоду. В ГСЧС украинцев призывают не выходить в горы.
РБК-Украина рассказывает, что об этом известно.
Согласно информации спасателей, по состоянию на 8 часов утра 11 апреля 2025 года на горе Поп Иван Черногорский было облачно. Там фиксируют сильный туман, из-за которого видимость - минимальная.
Кроме того, на высокогорье Карпат до сих пор идет снег.
Ветер - западный, 13-15 м/с. При этом температура воздуха -13°С.
В пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области в Facebook отметили, что в районе Черногорского массива наблюдаются сложные погодные условия:
"Осадков выпало 11 мм за 7 часов. Снегопад продолжается", - уточнили спасатели.
Кроме того, они обратились к туристам с просьбой не выходить в горы или на горные маршруты - до улучшения погоды.
Согласно прогнозу Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии, в течение суток 11 апреля погода ожидается облачная, с прояснениями.
И в Ивано-Франковске, и по области прогнозируют опасные метеорологические явления:
Дневная температура воздуха ожидается при этом такая:
"Медико-метеорологические условия 2-го типа. Видимость на автодорогах - 2-4 км", - уточнили синоптики.
Напомним, вчера, 10 апреля, из-за сильных порывов ветра и метели без света остались люди в полсотни населенных пунктах Львовской области.
Часть Прикарпатья также была обесточена из-за непогоды. При этом украинцев предупредили: могут быть новые аварийные отключения.
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