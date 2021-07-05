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Стихия на Черное море в Турции напугала людей: торнадо пронесся в 300 метрах от пляжа

Автор: Наталья Скороход

В Турции в результате шторма в Черном море возник торнадо. Он пронесся в 300 метрах от пляжа, что испугало людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Haberler.

Стихия нагрянула на побережье Чакраз в районе Амасра в Бартыне в Турции. Там из-за шторма в море возник торнадо.

"Из-за сильного ветра, который начался в вечерние часы на курорте Чакраз в районе Амасра, в море возник смерч. Жители городка испугались", - говорится в сообщении.

Отмечается, торнадо так и не достиг берега.

"Торнадо исчез, не достигнув суши, после 15 минут воздействия на море", - сообщает издание.

Несмотря на отступивший торнадо, стихия все же доставила неприятности жителям курортного городка. Из-за сильной бури и дождя на дороге в деревне Курунлу упало большое дерево. Это привело к тому, что движение было перекрыто, пока бригады автомагистралей не убрали его с дороги.

Напомним о разрушительном торнадо, который произошел в Чехии. там стихия забрала жизни шести человек и несколько десятков получили травмы.

Ранее сообщалось, что на Кубе эвакуировали десятки тысяч человек. Такое решение приняли из-за приближения сильного урагана "Эльза".

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стихийное бедствие