Стихия на Черное море в Турции напугала людей: торнадо пронесся в 300 метрах от пляжа

В Турции в результате шторма в Черном море возник торнадо. Он пронесся в 300 метрах от пляжа, что испугало людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Haberler.
Стихия нагрянула на побережье Чакраз в районе Амасра в Бартыне в Турции. Там из-за шторма в море возник торнадо.
"Из-за сильного ветра, который начался в вечерние часы на курорте Чакраз в районе Амасра, в море возник смерч. Жители городка испугались", - говорится в сообщении.
Отмечается, торнадо так и не достиг берега.
"Торнадо исчез, не достигнув суши, после 15 минут воздействия на море", - сообщает издание.
Несмотря на отступивший торнадо, стихия все же доставила неприятности жителям курортного городка. Из-за сильной бури и дождя на дороге в деревне Курунлу упало большое дерево. Это привело к тому, что движение было перекрыто, пока бригады автомагистралей не убрали его с дороги.
Напомним о разрушительном торнадо, который произошел в Чехии. там стихия забрала жизни шести человек и несколько десятков получили травмы.
Ранее сообщалось, что на Кубе эвакуировали десятки тысяч человек. Такое решение приняли из-за приближения сильного урагана "Эльза".