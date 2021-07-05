Стихія на Чорному морі в Туреччині налякала людей: торнадо пронісся в 300 метрах від пляжу

Стихія нагрянула на узбережжі Чакраз в районі Амасра в Бартині в Туреччині. Там через шторм у морі виник торнадо.

"Через сильний вітер, який почався у вечірні години на курорті Чакраз в районі Амасра, в морі виник смерч. Жителі містечка злякалися", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, торнадо так і не досяг берега.

"Торнадо зник, не досягнувши суші, після 15 хвилин впливу на море", - повідомляє видання.

Незважаючи на те, що торнадо відступив, стихія все ж доставила неприємності жителям курортного містечка. Через сильну бурю і дощ на дорозі в селі Курунлу впало велике дерево. Це призвело до того, що рух було перекрито, поки бригади автомагістралей не прибрали його з дороги.