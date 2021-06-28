В Чехии возросло число пострадавших в результате торнадо
В результате торнадо, которое обрушилось на северо-запад Чехии, погибли шесть человек. Десятки людей также пострадали в результате непогоды.
Об этом сообщает издание České Noviny.
По данным издания, шестой жертвой непогоды в Чехии стал двухлетний ребенок. Он умер в университетской больнице Брно.
Штормы сопровождались градом, размером с теннисный мяч, а также торнадо со скоростью более 200 километров в час.
Больше всего пострадали деревни Моравска Нова Вес, Грушки, Микульчице и Лужице, а также Годонинский район Панов и Бажанницкий район.
Помимо шести погибших, десятки людей были ранены, и еще десятки получили травмы позже при ремонте поврежденных домов.
Ураганы задели около 1200 домов, более 70 из которых обрушились, повреждены автомобили и зеленые насаждения.
Напомним, торнадо обрушился на Чехию 25 июня. В результате непогоды пострадали около 300 человек.