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Стежила за підрозділами ЗСУ у Миколаївській області: СБУ затримала зрадницю

Фото: Стежила за підрозділами ЗСУ у Миколаївській області: СБУ затримала зрадницю (t.me/SBUkr)
Автор: Сергій Пишкін

Служба безпеки України викрила зрадницю, яка інформувала спецслужби Росії щодо місця базування наших воїнів у Миколаївській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

Що сталось 

Серед основних завдань зрадниці було виявлення й передача можливих геолокацій командування та бойових підрозділів морської піхоти Збройних сил України. Для збору розвідувальних даних колаборантках обходила місцевість та приховано фіксувала об’єкти українських військ.

Зокрема вона "втемну" використовувала знайомих, у яких розпитувала "потрібну" інформацію під виглядом довірливих розмов. 

"Отримані відомості російська інформаторка надсилала окупантам через анонімний чат в популярному месенджері. У розвідувальних звітах вона передавала електронні карти з відмітками об’єктів і даними щодо орієнтовної кількості особового складу та військової техніки українських захисників", - пише СБУ. 

Зрадницю було затримано ще на початковому етапу її підривної діяльності. Після цього спецслужба покроково документувала всі дії фігурантки й затримала її на спробі виконання нового розвідувального завдання. Це дозволило своєчасно поінформувати командування ЗСУ і тим самим змінити місця тимчасової дислокації й переміщення наших військових. 

"За даними слідства, затриманою є місцева жителька, ідеологічна прихильниця рашизму. Після початку повномасштабного вторгнення Росії вона робила дописи у соцмережах на підтримку окупантів та захоплення частини території України. Таким чином жінка потрапила у поле зору російської спецслужби, яка дистанційно залучила її до співпраці", - відзначає пресслужба. 

Під час обшуку було вилучено мобільний телефон, який зрадниця використовувала для розвідувальних завдань на користь Росії. 

 

Фото: Стежила за підрозділами ЗСУ у Миколаївській області: СБУ затримала зрадницю (t.me/SBUkr)

Що загрожує

Зрадниці було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України - несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ. 

Колаборантка наразі перебуває під вартою, їй загрожує до 8 років в'язниці. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно було оголошено вирок двом зрадникам, які коригували ворожі ракетно-артилерійські удари по інфраструктурі та енергооб'єктах Харкова та Слов'янська.

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