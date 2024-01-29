Що сталось

Серед основних завдань зрадниці було виявлення й передача можливих геолокацій командування та бойових підрозділів морської піхоти Збройних сил України. Для збору розвідувальних даних колаборантках обходила місцевість та приховано фіксувала об’єкти українських військ.

Зокрема вона "втемну" використовувала знайомих, у яких розпитувала "потрібну" інформацію під виглядом довірливих розмов.

"Отримані відомості російська інформаторка надсилала окупантам через анонімний чат в популярному месенджері. У розвідувальних звітах вона передавала електронні карти з відмітками об’єктів і даними щодо орієнтовної кількості особового складу та військової техніки українських захисників", - пише СБУ.

Зрадницю було затримано ще на початковому етапу її підривної діяльності. Після цього спецслужба покроково документувала всі дії фігурантки й затримала її на спробі виконання нового розвідувального завдання. Це дозволило своєчасно поінформувати командування ЗСУ і тим самим змінити місця тимчасової дислокації й переміщення наших військових.

"За даними слідства, затриманою є місцева жителька, ідеологічна прихильниця рашизму. Після початку повномасштабного вторгнення Росії вона робила дописи у соцмережах на підтримку окупантів та захоплення частини території України. Таким чином жінка потрапила у поле зору російської спецслужби, яка дистанційно залучила її до співпраці", - відзначає пресслужба.

Під час обшуку було вилучено мобільний телефон, який зрадниця використовувала для розвідувальних завдань на користь Росії.

Фото: Стежила за підрозділами ЗСУ у Миколаївській області: СБУ затримала зрадницю (t.me/SBUkr)

Що загрожує

Зрадниці було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України - несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ.

Колаборантка наразі перебуває під вартою, їй загрожує до 8 років в'язниці.