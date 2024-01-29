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Следила за подразделениями ВСУ в Николаевской области: СБУ задержала предательницу

Фото: Следила за подразделениями ВСУ в Николаевской области: СБУ задержала предательницу (t.me/SBUkr)
Автор: Сергей Пышкин

Служба безопасности Украины разоблачила предательницу, информировавшую спецслужбы России о месте базирования наших воинов в Николаевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Что случилось

Среди основных задач предательницы было выявление и передача возможных геолокаций командования и боевых подразделений морской пехоты Вооруженных сил Украины. Для сбора разведывательных данных коллаборантка обходила местность и скрыто фиксировала объекты украинских войск.

В частности она "втемную" использовала знакомых, у которых расспрашивала "нужную" информацию под видом доверительных разговоров. 

"Полученные сведения российский информатор отправляла оккупантам через анонимный чат в популярном мессенджере. В разведывательных отчетах она передавала электронные карты с отметками объектов и данными по ориентировочному количеству личного состава и военной техники украинских защитников", - пишет СБУ. 

Предательница была задержана еще на начальном этапе ее подрывной деятельности. После этого спецслужба пошагово документировала все действия фигурантки и задержала ее на попытке выполнения нового разведывательного задания. Это позволило своевременно проинформировать командование ВСУ и тем самым изменить места временной дислокации и перемещения наших военных. 

"По данным следствия, задержанной является местная жительница, идеологическая сторонница рашизма. После начала полномасштабного вторжения России она делала сообщения в соцсетях в поддержку оккупантов и захвата части территории Украины. Таким образом женщина попала в поле зрения российской спецслужбы, которая дистанционно привлекла ее к сотрудничеству", - отмечает пресс-служба. 

Во время обыска был изъят мобильный телефон, который предательница использовала для разведывательных задач в пользу России.

 

Фото: Следила за подразделениями ВСУ в Николаевской области: СБУ задержала предательницу (t.me/SBUkr)

Что угрожает

Предательнице было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины - несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ. 

Коллаборантка сейчас находится под стражей, ей грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно был оглашен приговор двум предателям, корректировавшим вражеские ракетно-артиллерийские удары по инфраструктуре и энергообъектам Харькова и Славянска.

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