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Стеження триває кілька місяців. У Пентагоні не виявили випадків розкрадання західної зброї в Україні

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Четвер 03 листопада 2022 23:30
Стеження триває кілька місяців. У Пентагоні не виявили випадків розкрадання західної зброї в Україні Фото: У Пентагоні не виявили випадків розкрадання західної зброї в Україні (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Американські представники не виявили ознак того, що Україна використовує чи перенаправляє західну зброю не за призначенням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP, що оприлюднило заяву речника Пентагону Патрика Райдера.

Бригадний генерал зазначив, що невелика команда, яка складається з персоналу офісу аташе з питань оборони посольства США в Києві, провела кілька перевірок поставок допомоги в галузі безпеки протягом останніх кількох місяців в різних місцях.

"У нас немає доказів широкомасштабного перенаправлення американської безпекової допомоги в Україні", - вказав Райдер.

Окрім цього, за словами речника Пентагону, Київ відстежує "допомогу в сфері безпеки від прикордонних логістичних центрів до лінії фронту", а також "надає звіти про витрати і пошкодження, щоб зафіксувати втрати".

Нагадаємо, раніше у Міноборони США розповіли, що передадуть Україні вісім систем протиповітряної оборони NASAMS.

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