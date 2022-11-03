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Слежка длится несколько месяцев. В Пентагоне не выявили случаев хищения западного оружия в Украине

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Четверг 03 ноября 2022 23:30
Слежка длится несколько месяцев. В Пентагоне не выявили случаев хищения западного оружия в Украине Фото: В Пентагоне не выявили случаев хищения западного оружия в Украине (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Американские представители не обнаружили признаков того, что Украина использует или перенаправляет западное оружие не по назначению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP, что обнародовало заявление спикера Пентагона Патрика Райдера.

Бригадный генерал отметил, что небольшая команда, состоящая из персонала офиса атташе по обороне посольства США в Киеве, провела несколько проверок поставок помощи в области безопасности в течение последних нескольких месяцев в разных местах.

"У нас нет доказательств широкомасштабного перенаправления американской помощи в Украине", - указал Райдер.

Кроме этого, по словам спикера Пентагона, Киев отслеживает "помощь в сфере безопасности от приграничных логистических центров до линии фронта", а также "предоставляет отчеты о расходах и повреждениях, чтобы зафиксировать потери".

Напомним, ранее в Минобороны США рассказали, что передадут Украине восемь систем противовоздушной обороны NASAMS.

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