Росія знайшла спосіб тотального контролю на окупованих територіях

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI.

Зазначається, що застосунок інтегрують із російськими сервісами обліку та ідентифікації, що створює централізовану систему цифрового контролю над бюджетниками на тимчосово окупованих територіях.

Через месенджер мають передавати накази, графіки, списки та звітність. Відмову розглядають як порушення дисципліни, а керівництво вже звітує про відсоток підключених.

Як повідомляється, керівникам установ і комунальних підприємств наказали забезпечити 100% встановлення месенджеру MAX серед персоналу і перевести туди всю службову комунікацію.

Месенджер Max

Нагадаємо, у вересні минулого року у Росії запустили перший "національний" месенджер Max. Його встановлюють на всі телефони, які продають у магазинах, і вимагають у росіян переходити на нього з інших платформ.

За кілька місяців користувачі виявили в месенджері десятки проблем, окрім очевидної - цензурованого і повністю підконтрольного застосунку.

Серед іншого, росіяни стали скаржитися на те, що Max не надає end-to-end шифрування, повідомлення зберігаються на серверах VK, до яких мають доступ російські спецслужби. Експерти у сфері цифрових прав називають месенджер інструментом стеження.

Також, за словами користувачів, Max постійно запитує доступ до всього, що є в смартфоні, - камери, мікрофона, геолокації, контактів, усієї біометрії, Bluetooth і повідомлень, а також збирає IP-адресу, історію використання.

При цьому, якщо інші додатки можна просити не стежити, у Max ця функція обов'язкова. Крім цього, повідомляється, що додаток важко видалити - він може функціонувати на рівні root-access, що характерно для шкідливого програмного забезпечення.

Аналізуючи застосунок, експерти GitHub зазначили, що Max вмикає камеру на смартфоні кожні 5-10 хвилин і робить фото. Застосунок може слухати і записувати звук навколо, збирає дані про контакти користувача і навіть фіксує той текст, який був введений, але не відправлений.

Найбільшу хвилю критики викликає "державність" месенджера. Користувачі побоюються, що вся їхня особиста інформація буде передана ФСБ і використана проти них. Коментуючи подібні повідомлення, у Кремлі навіть особливо і не приховували, що стежитимуть за людьми через додаток Max.