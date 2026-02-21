ua en ru
Россия нашла способ тотального контроля на оккупированных территориях

Суббота 21 февраля 2026 12:39
Россия нашла способ тотального контроля на оккупированных территориях Фото: россияне заставляют работников в оккупации пользоваться мессенджером МАХ (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На временно оккупированных территориях Украины работников обязали пользоваться российским мессенджером МАХ для тотального контроля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI.

Читайте также: Единый мессенджер Путина. Что такое Max и как он следит за россиянами

Как сообщается, руководителям учреждений и коммунальных предприятий приказали обеспечить 100% установление мессенджера MAX среди персонала и перевести туда всю служебную коммуникацию.

Через мессенджер должны передавать приказы, графики, списки и отчетность. Отказ рассматривают как нарушение дисциплины, а руководство уже отчитывается о проценте подключенных.

Отмечается, что приложение интегрируют с российскими сервисами учета и идентификации, что создает централизованную систему цифрового контроля над бюджетниками на временно оккупированных территориях.

Мессенджер Max

Напомним, в сентябре прошлого года в России запустили первый "национальный" мессенджер Max. Его устанавливают на все телефоны, которые продают в магазинах, и требуют у россиян переходить на него с других платформ.

За несколько месяцев пользователи обнаружили в мессенджере десятки проблем, кроме очевидной - цензурированного и полностью подконтрольного приложения.

Среди прочего, россияне стали жаловаться на то, что Max не предоставляет end-to-end шифрование, сообщения хранятся на серверах VK, к которым имеют доступ российские спецслужбы. Эксперты в сфере цифровых прав называют мессенджер инструментом слежки.

Также, по словам пользователей, Max постоянно запрашивает доступ ко всему, что есть в смартфоне, - камере, микрофону, геолокации, контактам, всей биометрии, Bluetooth и сообщениям, а также собирает IP-адрес, историю использования.

При этом, если другие приложения можно просить не следить, у Max эта функция обязательна. Кроме этого, сообщается, что приложение трудно удалить - оно может функционировать на уровне root-access, что характерно для вредоносного программного обеспечения.

Анализируя приложение, эксперты GitHub отметили, что Max включает камеру на смартфоне каждые 5-10 минут и делает фото. Приложение может слушать и записывать звук вокруг, собирает данные о контактах пользователя и даже фиксирует тот текст, который был введен, но не отправлен.

Наибольшую волну критики вызывает "государственность" мессенджера. Пользователи опасаются, что вся их личная информация будет передана ФСБ и использована против них. Комментируя подобные сообщения, в Кремле даже особо и не скрывали, что будут следить за людьми через приложение Max.

Российская Федерация Война в Украине
