Стеження за депутаткою від УДАРу Смірновою: відкрито кримінальну справу

За фактом незаконного стеження за депутаткою Київради від УДАРу та директоркою Департаменту суспільних комунікацій КМДА Мирославою Смірновою відкрито кримінальне провадження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення у Facebook Мирослави Смірнової.
"За фактом мого переслідування поліція відкрила кримінальне провадження. Для мене це свідчення: йдеться не про дрібний інцидент, а про переслідування представників громади Києва", - написала Смірнова.
Депутатка висловила сподівання, що "той, кого використовують, як торпеду, розуміє про кримінальну відповідальність і готовий до неї".
"А слідом підуть замовники. Це зараз в них - відчуття вседозволеності. Але є гарна фраза про життя як супермаркет, де в кінці - завжди каса. Їм доведеться відповідати перед законом. Дуже скоро", - зазначила вона.
У своєму Facebook Смірнова опублікувала витяг з Реєстру досудових розслідувань про відкриття кримінального провадження.
Фото: витяг з реєстру (facebook.com/SmirnovaMyroslava)
Мирослава Смірнова також заявила, що має припущення, хто і навіщо організував стеження за нею.
"У мене навіть є підозри про виконавців та їх мотиви, про що обовʼязково вкажу слідчому. Комусь ну дуже хочеться вже 5 років пролізти в депутати Київради по Оболоні, тому і відбувається медійна атака і переслідування мене! Цього персонажа не те, що не обрали і не оберуть, він ще й сидітиме в тюрмі за розкрадання 50 фур гуманітарки, вивіз ухилянтів за кордон, а також за захист ватників", - написала депутатка.
Як повідомлялося раніше, 1 серпня Мирослава Смірнова помітила чотирьох осіб, які переслідували її на шляху з Києва до села Крюківщина, куди вона їхала до друзів.
Депутатка розповіла, що стеження продовжувалось тривалий час.
"Перебувала у селі Крюківщина Київської області. Тиха вечеря у колі сімʼї та найближчих друзів. Нічого особливого, крім чотирьох незапрошених, які мене супроводжували тривалий час. Роботу робили погано - ми їх помітили ще на виїзді з Києва", - повідомила вона.
Мирослава Смірнова зняла цих осіб на відео, на якому вони фактично підтвердили факт стеження.
За фактом незаконного стеження Смірнова написала заяви до СБУ та Нацполіції.